Claudio Lotito, scontro con un giornalista/ Video: “Da oggi linea sulla comunicazione ancora più dura”

Duro scontro avvenuto nella giornata di ieri fra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e un giornalista, durante la conferenza stampa. Un collega ha fatto notare che il patron biancoceleste avrebbe forse esagerato a dire che “nessuno ha speso come la Lazio negli ultimi anni” e che non vi è in corso alcun ridimensionamento. “Con le persone come voi… adesso la linea sarà molto dura sulla comunicazione”, ribatte il presidente Claudio Lotito, che poi aggiunge: “Parlano i fatti, quando vedrai che iniziamo i lavori dell’Academy..” e il giornalista ha replicato: “Quali lavori? Le cose fatte”.

Il presidente della Lazio ha risposto: “Ma le cose fatte ce ne stanno tante. Se voi vedete quello che è stato fatto in questa società, sai cosa fate secondo me? Mettete la testa sotto la sabbia e dovete sparire, per non dire altro”. Il giornalista però non demorde: “Voi elencate una serie di cose positive che fate e che farete, ma di fronte a tutto questo quadro positivo, un mese fa c’è stata una manifestazione di dissenso molto imponente“.

CLAUDIO LOTITO VS GIORNALISTA: “CONTESTANO? NON MI RIGUARDA”

Claudio Lotito ha controri-battutto: “Non è un problema che mi riguarda perchè la manifestazione che è stata fatta è stata fatta incentivata dalle considerazioni che fate voi“. Di nuovo il giornalista: “Volevo sapere, se è così tutto positivo, un cortocircuito ci deve essere… le suggerisce qualche autocritica il fatto che la gente manifesti il dissenso o no?”.

E il presidente della Lazio ha precisato: “Guardi io sono di una mentalità democratica e libera, io sono un liberale quindi. non come l’accezione di appartenenza politica. ma come mentalità, quindi ognuno deve fare quello che è giusto fare. Io dico che secondo me hanno fatto considerazioni che sono fuori da quella che è la realtà, ma è un problema loro, io non è che mi son posto il problema, mi vedete preoccupato? No, e allora… nella vita ognuno fa quello che ritiene giusto fare.

CLAUDIO LOTITO VS GIORNALISTA: “LA GENTE SIA GIUDICATA PER QUELLO CHE FA”

“Il tema qual è? – prosegue Claudio Lotito – come dice il nostro allenatore, la gente deve essere giudicata su quello che fa, non su quello che uno dice che dovrebbe essere fatto o inventano… hanno attaccato Baroni che è uno dei migliori allenatori che ci sta sul mercato ma non te lo dice Claudio Lotito, basta che tu fai un giro di ricognizione”.

Quindi il numero uno della Lazio aggiunge: “Voi ragionate sul fatto che se uno costa di più allora è più bravo, quello costa 50 milioni allora è più bravo di quello da 40, ma chi l’ha detto? Sono tante stupidaggini e l’ho dimostrato, se io voglio far crescere il prezzo di un giocatore è molto semplice farlo”. Un siparietto davvero ad alta temperatura quello andato in scena a Formello, per un inizio di stagione a dir poco teso.













