Proprio in occasione dell’attesissima estrazione della Lotteria Italia 2025 di questa sera – sempre durante la diretta speciale del programma ‘Affari tuoi‘ su Rai 1 – sono in moltissimi i giocatori che si staranno chiedendo se esista un luogo in cui vengono venduti la maggior parte dei biglietti fortunati, magari al fine di correre proprio lì a comprarne un paio incrociando le dita: prima di entrare nel merito degli effettivi luoghi fortunati, vale la pena ricordare al volo che anche quest’anno la Lotteria Italia 2025 ha messo in palio il consueto ricercatissimo premio da 5 milioni di euro; mentre non è ancora stato reso noto il valore dei premi di seconda e terza categoria che verranno annunciati (ed ovviamente contestualmente sorteggiati) sempre i diretta televisiva.

Sempre in linea generale, vale la pena ricordare che i biglietti per la Lotteria Italia 2025 si possono acquistare in diversi posti, sempre al costo di 5 euro l’uno: oltre ai vari siti di scommesse autorizzati – che non presentano alcuna differenza l’uno dall’altro -, chi preferisse acquistarli fisicamente potrebbe recarsi in qualsiasi tabaccheria o edicola, ma anche nelle varie numerosissime ricevitorie Sisal distribuite sul territorio, negli autogrill autostradali e in centinaia di stazioni di rifornimento di numerose catene.

Ora, compreso dove si possono acquistare i biglietti della Lotteria Italia 2025 vale la pena precisare che – di fatto – statisticamente non esiste un luogo più o meno fortunato in cui ci sono maggiori probabilità di acquistare il ticket vincete: tutti i biglietti sono identici tra loro e godono della medesima possibilità di rivelarsi milionari (stimata sull’ordine di 1 ogni 5milioni per il premio massimo) senza alcuna differenza di sorta.

D’altra parte, guardando alle precedenti edizioni e – soprattutto – alle ultime vincite, sembra anche che una parte consistente dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 potrebbe essere venduti negli Autogrill sulle nostrane autostrade: proprio lì nel 2021 venne venduto un biglietto di terza categoria, mentre sia nel 2017 che nel 2018 tra Anagni e Sala Consilina entrambi i biglietti da 5 milioni di euro furono acquistati in un Autogrill.

