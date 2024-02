LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 24 febbraio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Ora che abbiamo i numeri vincenti del Superenalotto a disposizione, possiamo dedicarci a quelli del Lotto e 10eLotto. Le estrazioni, infatti, ci hanno regalato poco fa tutte le combinazioni vincenti. Voi giocatori avete, dunque, la possibilità di consultarle per scoprire se i numeri delle vostre schedine sono tra quelli estratti. Vi ricordiamo a tal proposito che potete seguire le estrazioni del Lotto sull’app My Lotteries, l’applicazione ufficiale del gioco disponibile per smartphone e tablet Android e iOS, o su Televideo, il servizio di teletext della Rai.

A disposizione c’è pure la trasmissione Lotto in Diretta sul sito del gioco, un programma streaming che accompagna i giocatori dentro le storiche sale del Lotto per comunicare in tempo reale i numeri vincenti estratti. Infatti, la diretta è in simultanea con le tre sale estrazionali di Milano, Roma e Napoli. Ma chiaramente potete fare affidamento anche alle molteplici ricevitorie dislocate sul territorio italiano per poter verificare le vostre giocate. Non ci resta allora che lasciarvi ai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, augurandovi buona fortuna!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 32 del 24/02/2024

2 – 3 – 4 – 7 – 9 – 14 – 27 – 31 – 33 – 42 – 59 – 67 – 73 – 75 – 76 – 78 – 79 – 80 – 81 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 76

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 76 – 4

Extra: 5 – 13 – 19 – 25 – 28 – 29 – 30 – 32 – 41 – 46 – 48 – 64 – 66 – 69 – 82

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n° 32 del 24/02/2024 BARI 76 4 90 48 9 CAGLIARI 7 2 80 25 78 FIRENZE 27 33 9 46 66 GENOVA 14 75 64 31 5 MILANO 73 42 28 69 80 NAPOLI 81 59 76 42 60 PALERMO 3 42 32 41 8 ROMA 67 79 29 82 85 TORINO 80 31 30 19 88 VENEZIA 2 78 13 73 38 NAZIONALE 14 56 9 7 8

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

I numeri vincenti di Superenalotto, Lotto e 10eLotto stanno per farci salire sulle montagne russe. Partiamo da quelli che possono valere un ricco Jackpot, poi ci ritroveremo per compiere il consueto viaggio tra le ruote. La sestina fortunata di oggi è stata estratta, quindi la speranza è che il montepremi non debba invecchiare come il buon vino in botte, ma che possa essere finalmente assegnato. Per fugare ogni dubbio, anche in virtù del fatto che ci sono diverse categorie di vincita, potete usufruire del form sul sito ufficiale del gioco per la verifica della vostra schedina.

Infatti, basta inserire numero concorso, anno e codice per verificare in maniera precisa la vostra ricevuta di gioco in un click. In alternativa, c’è l’app Superenalotto per controllare in maniera altrettanto semplice l’esito delle vostre giocate. In questo caso dovete inquadrare il QR code sulla vostra ricevuta di gioco per scoprire subito se avete vinto. Buona fortuna allora con i numeri vincenti del Superenalotto, prima di completare il quadro di estrazioni con quelli di Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 31 del 24/02/2024

Combinazione Vincente

63 – 46- 47 – 41 – 87 – 43

Numero Jolly

30

Superstar

44

IL PODIO DEI NUMERI RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Si rinnova l’appuntamento con la fortuna, in particolare con Lotto, Superenalotto e 10eLotto, protagonisti di nuove estrazioni oggi, sabato 24 febbraio 2024. Un nuovo concorso Sisal per tentare la fortuna e sperare in una ricca vincita. Ma per i numeri vincenti di stasera bisogna ancora attendere un po’, motivo per il quale possiamo soffermarci sulle statistiche, in particolare sui numeri ritardatari del Lotto. Dopo l’estrazione di venerdì, in testa alla classifica c’è sempre il 78 su Bari, leader dei ritardatari con 194 turni di assenza. Al secondo posto c’è il 27 su Palermo, che invece ha saltato 166 concorsi. Sono 121 i ritardi dell’89 su Roma, che quindi è al terzo posto, a completare il podio.

Lasciamo il podio per scoprire il resto della top five dei numeri ritardatari del Lotto. Al quarto posto c’è l’1 su Milano, che ha saltato 116 estrazioni. Invece, il 48 su Venezia segue con 111 assenze. Ma Agipronews segnala, per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 5 su Milano che manca da 63 turni, mentre tra le decine, la 60-69 su Venezia è assente da 34 concorsi. Infine, tra le figure la 7 su Firenze è arrivata 47 turni di ritardo. Ora passiamo alle quote del Superenalotto.

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Come è andata l’ultima estrazione del Superenalotto? Il terzo concorso settimanale non ha celebrato alcun “6”, di conseguenza il Jackpot è salito a 65,8 milioni di euro in palio oggi. Ma non sono mancate vincite importanti nell’appuntamento di venerdì. Infatti, sono stati centrati due punti “5” 63.199,85 euro l’uno. Tra i ricchi premi vanno segnalati anche due “4 stella” da 40.048,00 euro ciascuno. Passiamo al “3 stella”, che vanta 68 schedine fortunate, ognuna delle quali da 3.207,00 euro.

Le quote del Superenalotto ci mostrano 331 punti “4” da 400,48 euro, mentre 100 euro vanno a coloro che hanno centrato il “2 stella”. In tal caso, parliamo di 1.183 giocate vincenti. Sono 12.203 e 6.949 rispettivamente per i punti “3” e “1 stella”, con cui si vincono 32,07 e 10,00 euro. Infine, ci sono i punti “2” per 190.355 vincite da 6,32 euro l’una e le 14.393 giocate fortunate per il “0 stella” da 5 euro. Vi ricordiamo che l’ultimo “6” al Superenalotto è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo e la vincita è stata di 85,1 milioni di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ora arriva il momento della Smorfia napoletana, un appuntamento utile per trovare la giusta ispirazione in vista dell’estrazione di oggi non solo del Lotto, ma anche di 10eLotto e Superenalotto. Spesso può capitare di essere a corto di idee, in questo caso di numeri, ma arriva appunto questo strumento utile a darci una mano, perché possiamo usarlo anche per trovare nell’attualità i numeri da giocare. Basti pensare al caso di queste settimane, Chiara Ferragni, che ha rotto recentemente il silenzio per ribadire che la sua priorità sono figli e famiglia, oltre che per difendersi alla luce delle ultime vicende giudiziarie.

Partiamo allora dal 9, la Figliolanza, il primo pensiero in questo momento dell’influencer. Ma c’è anche il 46, i soldi, protagonisti di questa vicenda. Non possono mancare però il 52, la mamma, visto che nell’intervista ha parlato anche in questa veste, e 56, la caduta, perché l’indagine che la coinvolge rappresenta senza dubbio una battuta d’arresto per l’imprenditrice digitale.











