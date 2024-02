SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 24 febbraio 2024

È finalmente arrivato il momento di scoprire l’esito dell’estrazione del concorso del Simbolotto della serata di oggi, sabato 24 febbraio 2024. Il weekend sarà fortunato? In palio, come sempre, ci sono 10.000 euro. Per aggiudicarseli, però, è fondamentale che la combinazione di simboli e numeri sulla propria schedina, abbinata alla ruota di Cagliari del Lotto, corrisponda completamente a quella vincente, emessa dall’urna a Roma proprio in questi istanti. Se la corrispondenza è parziale, potremo accontentarci di qualche premio minore: da un minimo di 1 euro, che ripaga la giocata, a un massimo di 50 euro, che consolano.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 24 febbraio 2024

Adesso però andiamo a vedere quale è stato il risultato del sorteggio del Simbolotto di oggi. Non ci sono meccanismi automatici che permettono di comprendere se la schedina è vincente o meno, per cui è necessario controllare manualmente con grande attenzione o al massimo recarsi nella propria ricevitoria di fiducia per chiedere aiuto. Ecco intanto l’esito dell’estrazione: 34 testa, 7 vaso, 6 luna, 37 piano, 26 elmo.

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Venerdì 23 Febbraio 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI: QUAL È LA CINQUINA VINCENTE?

Il weekend porta con sé come di consueto una nuova estrazione del Simbolotto, il concorso associato al Lotto: i numeri vincenti verranno decretati dall’urna nella serata di oggi, sabato 24 febbraio 2024. A partecipare al gioco sono coloro che hanno emesso una schedina sulla ruota di Cagliari, quella abbinata ancora per gli ultimi giorni del mese più corto dell’anno. È sufficiente un solo euro per sperare di vincerne 10.000. Non vanno sottovalutati inoltre i premi di consolazione, che arrivano fino a 50 euro, nel caso in cui la combinazione sia corrispondente soltanto in parte.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 23 Febbraio 2024

SIMBOLOTTO DI OGGI: SU QUALI SIMBOLI RITARDATARI PUNTARE?

È molto semplice giocare al Simbolotto. L’assegnazione della combinazione di numeri e simboli vincenti è casuale. Non è possibile sceglierli, a differenza di quanto accade con il Lotto, a cui è abbinato. È comunque interessante andare alla scoperta dei protagonisti di questo concorso: si tratta di 45 simpatici simboli, dall’Italia alle Rondine. Scegli il tuo preferito e incrocia le dita affinché compaia prima nella tua schedina e poi nell’estrazione vincente. A tal proposito, prima di andare a controllare cosa ha decretato l’urna, è possibile dare un’occhiata alle statistiche, che possono essere spesso curiose. La classifica dei simboli ritardatari al momento vede in testa Il Ragazzo (15) con 21 assenze. A inseguirlo ci sono L’Uccello (35) e La Culla (9), entrambi a quota 20. A chiudere il podio è La Festa (20) con un ritardo di 19 estrazioni. È molto diversa la classifica dei simboli frequenti. In vetta c’è Il Cerino (18) con 99 presente, rincorso da Il Diamante (29) a quota 96 e più distante da un trittico composto da La Gatta (3), L’Elica (33) e Il Soldato (12), tutti a 93 ripetizioni. È da capire però cosa cambierà con l’estrazione di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA