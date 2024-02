Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 febbraio 2024: i numeri vincenti

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Archiviati il Lotto e il 10eLotto, maggiore attenzione va dedicata alle quote del Superenalotto, dalle quali dipende anche il montepremi in palio nella giornata di oggi. Questo, infatti, varia in base al fatto che un giocatore sia riuscito o meno a centrare tutti e 6 i numeri vincenti nell’ultimo concorso, e dato che ieri non è successo, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 64,8 milioni di euro!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 23 febbraio 2024: i simboli vincenti

Seppur ieri non siano stati segnati dei 6, i premi non sono certamente mancati. Il più alto della giornata, per esempio, è valso ben 51.802 euro all’unico giocatore che è riuscito a centrare la sequenza “4 Stella”, così come altri 5 giocatori si sono portati a casa 37.516,16 euro l’uno con i punti da 5. Di superiori ai mille, infine, vi sono anche 77 premi da 3.805 euro vinti grazie ai punti “3 Stella”.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Giovedì 22 Febbraio 2024

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Infine, sempre in attesa dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, qualche giocatore potrebbe essere indeciso davanti alla schedina, non riuscendo a scegliere su quali numeri puntare. Nel caso, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, grazie al quale si possono ottenere una serie di numeri partendo da sogni, racconti o anche notizie. Prendiamo, per esempio, la recente nevicata che c’è stata nelle Alpi trentine, che ha nuovamente imbiancato la valle ad un mese dalla fine dell’inverno. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, il 53 che è proprio la neve, ma anche il 4, ovvero le Alpi. Similmente, l’85 rappresenta l’inverno, mentre il 70 le montagne e l’83 gli sci, che sicuramente qualcuno tirerà fuori dall’armadio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA