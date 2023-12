Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 1 dicembre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 DICEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, venerdì 1 dicembre 2023, tornerà l’ormai consueto appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i tre giochi che per ben quattro volte settimanali mettono in palio ricchi premi e jackpot! Quello odierno, infatti, è il terzo appuntamento per questa settimana, dopo le estrazioni che si sono già tenute nelle giornate di martedì e di ieri, ed in vista di quella di domani che chiuderà il ciclo prima del prossimo martedì.

Nell’attesa di scoprire i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Supernealotto, per ingannare il tempo recuperiamo i principali premi che sono stati assegnati nell’estrazione di ieri, giovedì 30 novembre. Partendo da Lotto, il premio più alto registrato valeva 30.792,50, vinti da un giocatore di Cuorgnè (Torino). Lo seguono, poi, il premio da 24mila assegnato a San Marcellino (Caserta) e chiudono il podio i due premi uguali da 21.660 vinti a Pescara e a San Giovanni Teatino (Chieti).

Dopo il Lotto, prima di dedicare un’attenzione maggiore al Superenalotto e al suo ricco jackpot, recuperiamo anche le quote di ieri del 10eLotto, nel quale il premio più alto è valso 20mila euro ad un giocatore di Salerno che ha centrato i punti “8 Doppio Oro”. Secondo posto, invece, per i due premi da 15mila euro vinti a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e a Azeglio (Torino), entrambi con un “7 Doppio Oro”. Infine, l’ultimo posto del podio spetta ai 12mila euro vinti a Roccaspide (Salerno).

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver visto le quote di ieri del Lotto e del 10eLotto, spetta ora al Superenalotto, che è il concorso che mette in palio il premio massimo tra i tre estratti oggi, e che dipende dal fatto che nell’ultima estrazione siano stati o meno centrati punti da “6”. Ieri nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutta la sestina vincente, e quindi oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 24,9 milioni di euro!

Il premio più alto assegnato ieri valeva ben 61.152,64 euro, portati a casa da 3 fortunati giocatori con i punti da “5”. Da segnalare anche i 45.640 euro vinti da 4 giornatori con i punti “4 Stella” e i 97 premi da 3.350 euro assegnati a chi ha indovinato i punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche altro ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda che certamente in molti si saranno posti almeno una volta, sognando di riuscire a mettere le mani su qualche importanti bottino. Noi suggeriamo sempre di pensare sempre prima alle proprie esigenze, valutando poi se utilizzare parte del budget per finanziare un qualche progetto in cerca di fondi.

Oggi, prendendo spunto dalla piattaforma KickStarter, suggeriamo il progetto chiamato SAVONI, che consiste in un set di gioielli. La particolarità è che sono pensati per prolungare nel corso della giornata il profumo che si indossa, restituendo una fragranza sempre ottimale fino a 5 giorni dall’applicazione. Prodotto in oro 18 carati, esistono sia in versione anello, che bracciale e collana, adattandosi pressoché a qualsiasi preferenza.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore si trovasse, infine, indeciso sui numeri da scommettere nelle estrazioni serali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che si potrebbe utilizzare il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri i sogni, ma anche le notizie e i racconti. Per fare un esempio, prendiamo il recente completamento della guglia della cattedrale di Notre Dame a Parigi, distrutta dal tragico incendio dell’aprile 2019, con la previsione per la riapertura al pubblico tra un anno esatto. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 68, che è la cattedrale, ma anche l’84 per la chiesa. Similmente, il 14 è la guglia e il 21 la costruzione, mentre si potrebbero anche aggiungere il 72 per l’incendio, il 4 per il mese di aprile e il 19 per l’anno dell’incidente.

