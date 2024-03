Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 marzo 2024: i numeri vincenti

Oggi, venerdì 1 marzo 2024, tornano le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi che ogni settimana mettono in palio ricchissimi premi e jackpot per i giocatori che sfidano la Dea Bendata! Quello odierno rappresenta il terzo (e penultimo) appuntamento settimanale con i tre concorsi, nonché il primo del nuovo mese, dopo le estrazioni che si sono già tenute nelle giornate di martedì e di giovedì e che si ripeterà nuovamente domani, ovvero sabato!

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, come da tradizione, verranno annunciati in serata, quando si terranno le estrazioni. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, possiamo però recuperare l’utile statistica sui numeri ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non vengono estratti. Nel Lotto, dopo il concorso che si è tenuto nella giornata di ieri, giovedì 29 febbraio, si è riconfermato ancora una volta leader dei ritardatari il 78 su Bari, giunto ormai a 197 assenze. Lo seguono, poi, anche il 27 di Palermo, assente per 169 giorni; l’89 su Roma, a quota 124 assenze; l’1 su Milano, assente dagli ultimi 119 concorsi e il 48 su Venezia, con le sue 114 assenze consecutive.

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Nell’attesa delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, moltissimi giocatori si staranno chiedendo quanto vale oggi il montepremi massimo in palio nell’ultimo dei tre giochi. Questo, infatti, varia di concorso in concorso, in base al fatto che nell’ultima estrazione sia stata o meno centratata tutta la sestina vincente. Ieri, nello specifico, non è successo ed infatti oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 68,2 milioni di euro!

Comunque, seppur nessuno ieri abbia indovinato tutti e 6 i numeri fortunati, non sono mancati i ricchi premi, tra i quali il più alto valeva ben 39.026 euro, portati a casa dal fortunato giocatore che ha indovinato la sequenza “4 Stella”. Similmente, altri 5 giocatori sono riusciti ad indovinare 5 tra i numeri vincenti, portandosi a casa 37.715,96 euro l’uno. Infine, tra le quote superiori ai mille euro, rimangono da segnalare altri 72 premi da 3.167 euro, vinti grazie ai punti “3 Stella”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Infine, se ci fosse qualche giocatore indeciso sui numeri da puntare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo che esiste il comodo sistema della Smorfia Napoletana. Questa, diffusa da secoli, permette infatti di ottenere alcuni numeri partendo da sogni, racconti o notizie ed è pensata proprio per giocare al Lotto. Per fare un esempio su come funzioni, prendiamo l’annuncio del termine delle selezioni dei partecipanti al Premio Strega, il concorso letterario giunto alla sua 77esima edizione.

Dalla Smorfia, potremmo ricavare l’11 che il concorso, ma anche il 32 che è il premio. Similmente, l’88 è l’autore, così come il 51 è l’autore di libri. Ancora, il 74 è il premio, il 43 lo scrittore e il 72 la strega. Avremo così, piuttosto rapidamente, ottenuto 7 numeri che potrebbero tornarci utili per le schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

