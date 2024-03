Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 1 marzo 2024: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CINQUINA VINCENTE DI OGGI È…

Un nuovo mese è iniziato, ma non manca l’appuntamento con l’estrazione del Simbolotto: una nuova cinquina di simboli e numeri vincenti verrà estratta nella serata di oggi, venerdì 1 marzo. L’unica attenzione che gli appassionati di questo concorso abbinato al Lotto devono porre riguarda la ruota di riferimento in cui giocare la propria schedina. Il motivo sta nel fatto che, terminato febbraio, c’è stata una variazione. Non si deve più fare riferimento alla ruota di Cagliari, bensì a quella di Firenze. Un errore renderebbe la giocata invalida per il concorso in questione.

Le regole del gioco prevedono infatti che la partecipazione avvenga emettendo una schedina del Lotto nella ruota di riferimento ad un costo di massimo un euro. In fondo alla ricevuta contenente i numeri, verrà stampata una cinquina di simboli casuali tra i 45 disponibili. Quali sono? Ce ne sono diversi, dall’Italia al Diamante, fino alla Culla e al Ragazzo. La brutta notizia è che non è possibile sceglierli: tutto è affidato alla sorte.

LE STATISTICHE AGGIORNATE SUL SIMBOLOTTO

Sebbene la scelta dei simboli del Simbolotto non dipenda dal giocatore ma dagli automatismi del concorso connesso al Lotto, è sempre utile dare un’occhiata a quelle che sono le statistiche di questo simpatico e semplice gioco. I punti di riferimento in tal senso sono due: la classifica dei ritardatari e la classifica dei frequenti. In un caso si contano le assenze del simbolo, nell’altro le ripetizioni.

La classifica dei ritardatari in questo momento ha in testa il simbolo de Il Ragazzo (15) con 24 assenze. Al secondo posto resta ben salda la coppia composta da L’Uccello (35) e La Culla (9), entrambi a quota 22. A completare il podio è La Festa (20) con un ritardo di 21 estrazioni. Per quanto riguarda invece la classifica dei frequenti invece il capolista indiscusso continua ad essere Il Cerino (18) con 99 presente, inseguito da Il Diamante (29) a quota 96. È ancora lontano il trittico composto da La Gatta (3), L’Elica (33) e Il Soldato (12), tutti a 93 ripetizioni. Ovviamente tutto può cambiare con l’estrazione odierna.

