Con l’inoltrarsi di settembre, aperta la seconda settimana del mese in questo martedì 10 settembre 2024 tornano anche i più classici appuntamenti con la Dea Bendata che ci porteranno ancora una volta al cospetto del Lotto, sempre accompagnato dai fedelissimi (ed amatissimi da tutti voi carissimi lettori e giocatori!) dal jackpot del Superenalotto e dal 10eLotto: quello odierno è il primo passo di un percorso che ci condurrà verso altre tre estrazioni che si terranno tutte tra giovedì e sabato; mentre negli altri giorni non va dimenticato che troveremo a farci compagnia anche il Million Day, l’Eurojackpot e – ovviamente – il Simbolotto che si associa ai tre concorsi lottiferi.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 10 settembre 2024: numeri vincenti e simboli

Senza divagare troppo, tra queste righe ci concentreremo esclusivamente sul Lotto e sui suoi amici e visto che da diverse settimane non siamo stati in grado di parlarvi di premi particolarmente alti – con la Dea Bendata che sembrava essersi presa una piccola pausa dalla fortuna – oggi siamo felici di annunciarvi che negli ultimi due appuntamenti della scorsa settimana (quelli di venerdì 6 e sabato 7 settembre) si è segnato un premio da ben 216mila euro lottiferi nel cagliaritano; con un totale regionale di oltre 660mila euro vinti.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 7 Settembre 2024

Superenalotto n. 144 del 10/09/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 145 del 10/09/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 145 del 10/09/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

UN’ALTRA SETTIMANA DI SUPERENALOTTO SENZA JACKPOT: QUANTO VALE OGGI

Buoni – sempre lo scorso sabato – anche i risultati del Superenalotto che hanno garantito vittorie per quasi 4 milioni di euro su tutto il nostro bel territorio: i bottini più alti valevano la bellezza di 95mila euro vinti da due fortunatissimi giocatori che sono riusciti ad indovinare 5 tra i 6 numeri scelti in serata dalla Dea Bendata e mentre al secondo posto si sono piazzati gli 85 vincitori di più di 3mila euro, a chiudere il podio ce ne sono stati ben 427 titolari di poco più di 450 euro l’uno; ma è mancato ancora una volta il Jackpot che oggi è salito alla cifra di 73 milioni di euro tondi tondi in attesa di qualcuno che riesca (finalmente) ad indovinare tutta la sestina vincente!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 7 Settembre 2024

DUE GIORNI FA L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DELLA REGINA ELISABETTA: COSA NE PENSA LA SMORFIA NAPOLETANA

Prima di chiudere questo articolo dedicato a Lotto, 10eLotto e Superenalotto – che ovviamente tra qualche ora vi accompagnerà anche alla scoperta di tutte le combinazioni vincenti – ci teniamo a rinnovare il nostro appuntamento con la Smorfia Napoletana e per l’occasione torniamo indietro ad un paio di giorni fa quando si è celebrato l’anniversario (21) della morte (13) della compianta – ed amatissima dai suoi sudditi – Regina (73) Elisabetta II che ha regnato in Inghilterra per più di 70 anni filati: mettendo in fila tutti numeri che trovate tra parentesi e aggiungendo il 70 – ma anche cifre come il 66 o il 59 che rappresentano la corona e lo scettro – avrete completato in men che non si dica le schedine per questa sera!