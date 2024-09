Il martedì – in questo caso ovviamente il 10 settembre 2024 – è come sempre il momento in cui torna a farci compagnia la Dea Bendata con quello che è tra gli appuntamenti più apprezzati dai giocatori: ci riferiamo (forse è scontato) al Lotto, tradizionalmente – e qui veniamo al protagonista di questo articolo – seguito dal Simbolotto che è una piccola versione extra del sorteggio nazionale che si rifà alla tradizione della Smorfia Napoletana!

Infatti – nel caso sentiste parlare di questo gioco per la prima volta nella vostra vita – i reali protagonisti dei Simbolotto non sono i soliti ‘noiosi’ numeri, ma dei simpatici e colorati simboli scelti tra quelli che compongono il dizionario smorfiesco: c’è per esempio l’Italia (ovviamente associata all’1), ma anche la sempre paurosa Sfortuna (il 17), l’amato Natale (25) e – a chiudere le danze in fondo all’elenco – la Rondine, associata al numero 45; e se foste curiosi di sapere a quale significato si associano i vari ‘simbolotti’ sappiate che sul sito ufficiale del gioco c’è tutto l’elenco che potrebbe aiutarvi a scegliere quelli che più piacciono o rappresentano!

SIMBOLOTTO: COME FUNZIONA IL GIOCO ASSOCIATO AL LOTTO BASATO SULLA SMORFIA NAPOLETANA

Ma oltre a questi aspetti (forse) leggermente secondari del Simbolotto, potrebbe risultarvi più utile – e forse anche interessante – scoprire come si può fare per piazzare una scommessa e cercare di essere tra i fortunati che questa sera si porteranno a casa uno dei tanti ricchi premi in palio: partendo da qui sappiate che nella migliore delle ipotesi – ovvero quella in cui centriate tutti e 5 i simboli estratti – potreste vincerne 10mila e nella (per così dire) ‘peggiore’ almeno 1 euro; ma in entrambi i casi tutto si moltiplicherà in base a quanto avrete puntato piazzando la vostra scommessa.

Venendo al succo: per giocare al Simbolotto tutto ciò che la Dea Bendata vi chiederà è scegliere una cinquina di numeri da puntare nel Lotto (sì, avete capito bene: proprio il Lotto) e nel caso in cui scegliate la ruota promozionale – che ora è quella di Palermo, e ad ottobre cambierà a quella romana – otterrete anche la vostra combinazione di simbolotti. È importante ricordare che la scelta della cinquina fortuna non è autonoma ed è anche immodificabile, ma a compensare questo piccolo limite ci pensa il costo della scommessa pari a zero euro in più rispetto alla puntata del Lotto: con un solo euro – insomma – parteciperete ad entrambi i concorsi con una doppia possibilità di vincita!