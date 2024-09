DAL SUPERENALOTTO AL LOTTO E 10ELOTTO: L’ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Il primo giro di boa dei concorsi serali è stato fatto – ovviamente ci riferiamo al Superenalotto e al suo milionario jackpot da ben 72,7 milioni di euro – ed ora spetta alle ultime due tappe giornaliere: da un lato il Lotto che con tutte ed 11 le estrazioni potrebbe nascondere non pochi ricchi premi e dall’altro il 10eLotto che storicamente ci ha più volte dimostrato che regala alcuni tra i premi più alti di tutti i numerosissimi concorsi Sisal!

Dal conto vostro non vi resta che recuperare rapidamente le schedine che vi siete giocati nel corso della giornata e – con tutta la calma e la concentrazione del caso – sedervi comodi e tranquilli per scoprire assieme a noi tutte le combinazioni vincenti: le abbiamo raccolte per voi e le trovate già pubblicate nelle prossime righe, ma prima di lasciarvi ci teniamo anche a lasciarvi i nostri migliori auguri di buona fortuna!

Estrazione 10eLotto n° 144 del 07/09/2024

01 – 09 – 12 – 13 – 24 – 26 – 27 – 31 – 32 – 36 – 51 – 53 – 56 – 57 – 59 – 62 – 72 – 73 – 75 – 85

NUMERO ORO: 85

DOPPIO ORO: 85 – 27

EXTRA: 21 – 22 – 29 – 34 – 42 – 44 – 45 – 52 – 55 – 65 – 67 – 71 – 77 – 87 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 144 del 07/09/2024

Ruota Numeri estratti BARI 85 27 36 22 87 CAGLIARI 32 62 36 71 72 FIRENZE 09 31 29 42 55 GENOVA 13 59 87 77 34 MILANO 26 75 62 77 85 NAPOLI 36 51 09 90 52 PALERMO 57 72 67 29 07 ROMA 56 12 44 65 88 TORINO 73 24 21 75 88 VENEZIA 53 01 67 45 13 NAZIONALE 24 86 62 74 75

IL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: APERTA LA CACCIA AL JACKPOT

La serata si fa sempre più buia e fresca ma manca qualcosa a completare il quadretto di questo primo sabato settembrino: ovviamente ci riferiamo alla Dea Bendata che con i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto potrebbe rendere – tra premi e jackpot – la vita di qualcuno tra voi carissimi lettori decisamente più semplice e gratificante! Ad aprire le danze (come da protocollo ormai assodato) ci sarà proprio la sestina superenalottifera che oggi speriamo possa tornare a donare qualche milione a chi tra voi ha deciso di sfidare la sorte anche in questa giornata; ma non perdete immediatamente le speranze perché oltre al fatto che avrete tutto il tempo dal vostro per controllare con calma la schedina anche nei prossimi giorni – magari a mente più fresca e lucida -, da martedì si aprirà una nuova settimana di concorsi che potrebbe darvi le emozioni assenti nella giornata di oggi.

Detto questo, passiamo subito ai numeri vincenti del Superenalotto di oggi – sabato 7 settembre 2024 – preparandoci ad accogliere anche il Lotto e il 10eLotto che arriveranno a brevissimo!

Ultima estrazione Superenalotto n. 143 del 07/09/2024

Combinazione Vincente

16 – 70 – 72 – 82 – 1 – 64

Numero Jolly

34

Superstar

86

LOTTO E SUPERENALOTTO, SI AVVICINA IL MOMENTO DELL’ESTRAZIONE

Siamo sempre più vicini alla conclusione di questa primissima (sicuramente sofferta per chi è dovuto tornare al lavoro dopo le vacanze) settimana di settembre, ma il sabato – com’è ben noto a tutti voi carissimi lettori – ci riserva ancora un ultimo appuntamento con la fortuna che oggi ci porterà verso il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto che con i loro ricchissimi premi e jackpot potrebbero darvi un pretesto per un pensionamento anticipato e (per così dire) d’oro: in palio ci sono letteralmente milioni e milioni di euro, che potreste vincere con scommesse da appena un paio di euro e con veramente pochissimi sforzi!

Dato che gli ultimi concorsi si sono tenuti solamente nella giornata di ieri – era venerdì 6 settembre 2024, e ne avevamo parlato in quest’altro articolo – per ora non abbiamo ancora dati reali sulle vincite più alte; ma tornando un pochino più indietro con la memoria fino a giovedì 5 è interessante notare come il Lotto abbia assegnato due tra i premi più alti degli ultimi mesi: da un lato la bellezza di 216mila euro e dall’altro ulteriori 182mila che – ironicamente – sono stati vinti tra Abruzzo e Lombardia con la stessa combinazione composta da 6-18-33-36 sulla ruota barese.

CON 72,7 MILIARDI DI EURO IN PALIO, IL JACKPOT DEL SUPEREALOTTO È PRONTO A DONARE RICCHE EMOZIONI

Passando subito la palla al Superenalotto per evitare di sottrarvi troppo tempo in questa serata da trascorrere in compagnia, dal punto di vista dei premi possiamo dirvi che sicuramente avranno esultato almeno quattro tra gli oltre 440mila vincitori perché con i punti da 5 e da 4 Stella si sono portati a casa premi tra 44 e 63mila euro; mentre continua (i più attenti tra voi l’avranno già capito!) la prolungatissima assenza del jackpot tra le schedine vincenti: se non ve lo ricordaste, l’ultima volta che qualcuno è riuscito a metterci le mani sopra era addirittura lo scorso 10 maggio – quasi quattro mesi esatti fa – e da allora è tornato a valere l’impressionante cifra di ben 72,2 milioni di euro!

GLI AZZURI TRIONFANO ALLE PARALIMPIADI: QUALI SONO I NUMERI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Insomma, il jackpot del Superenalotto non può continuare a rimanere intaccato ancora a lungo e nella speranza che qualcuno tra voi carissimi lettori questa sera riesca a metterci le mani sopra vedendo la sua vita cambiare (a dir poco) drasticamente, vi lasciamo come sempre i nostri – speriamo apprezzati – consigli sui numeri che potreste inserire nelle vostre schedine: la parola, insomma, passa alla Smorfia Napoletana che oggi punta i riflettori sugli ottimi risultati degli azzurri alla Paralimpiadi parigine che si stanno tenendo in questi giorni.

Tra i tanti numeri possibili partiamo (quasi ovviamente) dal 2 unito al 45 che – associati a Olimpiadi e disabilità – ci aiutano a formare la parola ‘Paralimpiadi’, così come i risultati ottenuti dagli atleti (questa parola associata al 39) nostrani richiamano il 23 delle medaglie e il trittico 62-46-73 per i materiali di cui sono composte; ma non dovremmo scordarci – sempre associati alle medaglie vinte – il 63 (risultato attuale) che si può anche scomporre in 20, 13 e 30.