Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10elotto, Sabato 11 Maggio 2024

L’ESITO DELLE ESTRAZIONI DI SUPERENALOTTO E LOTTO DI OGGI

Siamo pronti per andare a scoprire l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 11 maggio 2024, per quanto riguarda il Lotto e il 10eLotto. Appurato che non siamo ancora diventati milionari con la nuova estrazione del Superenalotto (che invece ieri ha premiato un fortunato giocatore a Napoli con ben 110 milioni di euro), non ci resta che sperare negli altri due giochi, che ovviamente comportano delle vincite inferiori ma che possono comunque regalare numerose gioie. Anche con il lotto e il 10elotto, infatti, si può ottenere un piccolo gruzzolo di euro da poter investire in ciò che più ci aggrada, una piccola soddisfazione per toglierci qualche sfizio.

Volete dei numeri da giocare? Provate con il terno 21, 7, 56 da puntare sulla ruota di Firenze, ma attenzione al 12, 27 e 69 su Milano, e chissà che non potrete portarvi a casa il famoso… terno al lotto. Come ad ogni estrazione siamo certi che anche oggi saranno tantissimi gli italiani che tenteranno la fortuna per il Lotto e il 10eLotto sperando che l’estrazione odierna, di sabato 11 maggio 2024, sia vincente, in caso contrario siamo certi che ci riproveranno a partire dalla prossima settimana, in vista della nuova giocata. A questo punto vi lasciamo all’estrazione di oggi 11 maggio 2024 di Lotto e 10eLotto augurandovi buona fortuna: ovviamente fateci sapere se siete riusciti a sfidare la cabala e soprattutto a batterla.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 76 del 11/05/2024

6 – 7 – 12 – 18 – 24 – 26 – 33 – 47 – 49 – 50 – 51 – 54 – 57 – 58 – 67 – 70 – 71 – 75 – 80 – 81

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 71

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 71 – 67

Extra: 4 – 14 – 15 – 25 – 30 – 31 – 37 – 42 – 43 – 63 – 74 – 82 – 85 – 86 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 76 del 11/05/2024 BARI 71 67 47 25 88 CAGLIARI 24 54 6 42 2 FIRENZE 12 33 75 30 68 GENOVA 51 70 74 37 73 MILANO 50 81 15 25 71 NAPOLI 58 54 43 63 52 PALERMO 50 80 31 4 67 ROMA 26 57 85 89 5 TORINO 18 7 82 14 78 VENEZIA 54 49 86 34 28 NAZIONALE 51 7 24 90 75

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Siete pronti? Mancano ormai pochi minuti all’estrazione dei numeri del Superenalotto, il famoso jackpot milionario, dopo di che sarà la volta di Lotto e del 10eLotto. Come molti di voi sapranno, nella giornata di ieri è stato centrato il famoso 6 milionario, valso più di 110milioni di euro, andato a Napoli, ma oggi si ricomincia e come da copione ci sarà un altro bel gruzzoletto che lo Stato è pronto a consegnare ai milioni di giocatori che ogni settimana sfidano la cabala. Come fare per provare a portarsi a casa il 6 da favola? Se ci fosse la ricetta giusta ovviamente ve la diremmo, ma c’è chi utilizza dei sistemi, giocando svariate schedine solitamente insieme a molte altre persone, ma anche chi “gioca a caso”, scrivendo sei numeri in maniera del tutto casuale.

C’è poi chi si affida alla smorfia napoletana, il famoso libro dei numeri partenopei che associa ad ogni evento appunto una cifra. Se ad esempio aveste sognato di guidare in auto ad alta velocità, i numeri della smorfia ci regalano la combinazione 89-6-41-2, a cui possiamo aggiungerci altri due numeri, magari la nostra data di nascita (mese e anno), di modo da completare la sestina. In ogni caso è l’ora di vedere il jackpot del Superenalotto, buona visione con i numeri vincenti.

Ultima estrazione Superenalotto n. 75 del 11/05/2024

Combinazione Vincente

46 – 34 – 51 – 21 – 36 – 29

Numero Jolly

41

Superstar

60

LOTTO E SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE

E’ sabato 11 maggio 2024 e anche oggi, come ogni estrazione, scopriremo quali saranno i numeri vincenti dei tre concorsi a numeri più amati dagli italiani, leggasi il lotto, il Superenalotto e per finire, il più recente 10elotto: qualcuno di voi sarà riuscito ad individuare i numeri fortunati? Lo scopriremo nelle prossime ore quando verranno appunto estratti i vari numeri per l’ultimo appuntamento della settimana, prima di darci l’arrivederci ai prossimi sette giorni. Chissà che mentre ci leggiate non vi sia già qualche potenziale milionario che ha in mano la schedina vincente, oppure, che stiate per recarvi presso la ricevitoria per una giocata last minute.

Fatto sta che a breve scopriremo la verità e se ci sarà qualche nuovo fortunato in Italia, sia con l’estrazione del lotto quanto con quella del Superenalotto e del 10 e lotto. Come molti di voi sapranno, nella giornata di ieri è stato fatto il 6 al Superenalotto, di conseguenza il montepremi per il gioco di oggi sarà ovviamente più basso, ma niente paura visto che solitamente, subito dopo una grande vittoria, aumentano le giocate, di conseguenza è probabile che alla fine, anche per la giornata odierna, si arrivi ad un ricco bottino.

LOTTO ESTRAZIONE DI OGGI SUPERENALOTTO E 10 E LOTTO 11 MAGGIO 2024: A NAPOLI CENTRATO IL JACKPOT

Ma chi ha avuto la fortuna di portarsi a casa il jackpot milionario? Ovviamente tutto tace sull’identità del fortunato giocatore, ma il sei vincente del Superenalotto è stato centrato a Napoli, precisamente presso una ricevitoria dei quartieri spagnoli: la sestina dei record è stata 6 40 80 71 55 20, ed ha permesso di portarsi a casa ben 101.511.953,21 euro. Non si sa se sia stata giocata da una persona sola o da più assieme, ma il premio è stato vinto, e anche se l’estrazione fosse stata giocata da più persone, si tratta comunque di una cifra esagerata che siamo certi soddisferà i più.

Era dallo scorso mese di novembre che non veniva fatto il jackpot, quando a Rovigo vennero vinti ben 85,1 milioni di euro con una schedina da soli 3 euro. Da segnalare anche la vittoria del 10 giugno 2023 a Teramo, ben 42,5 milioni di euro, in questo caso con una schedina ancora più economica, solo un euro: quello che si chiama un vero fortunato. Chissà che anche oggi non si bissi il grande successo ma non soltanto al Superenalotto, anche al Lotto e al 10 e lotto: attendiamo fiduciosi l’estrazione.











