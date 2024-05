Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 11 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Sabato fa rima con Simbolotto per i più appassionati di questo concorso abbinato al Lotto, che anche in occasione del weekend non rinunciano a giocare le proprie schedine. Spazio allora all’estrazione di oggi, sabato 11 maggio. Il sorteggio emette il suo risultato come di consueto pochi minuti dopo le 20.00. In palio, ricordiamo, ci sono 10.000 euro. Una cifra che permette sicuramente di togliersi qualche sfizio. Anche perché la spesa per partecipare è sostanzialmente pari a zero. Come? Andiamo a scoprirlo.

Il concorso prevede la partecipazione automatica per tutti coloro che emettono una schedina del Lotto su Milano. È questa infatti la ruota abbinata al concorso del Simbolotto per maggio. È possibile distinguerla dalle altre anche in virtù del fatto che c’è il simbolo “S” al fianco. Essa cambia infatti in base al mese in corso, ma è facile riconoscerla. Ne consegue che il costo è esattamente quello corrispondente all’emissione dei numeri. Non ci sono costi extra. Una volta stampato il documento, in coda a quest’ultimo apparirà una combinazione di cinque simboli e numeri. La speranza è che siano quelli vincenti.

Simbolotto, quali numeri e i simboli si faranno vedere: le statistiche

Il viaggio alla scoperta del concorso del Simbolotto, per coloro che non lo sapessero, si compone di ben 45 numeri. Essi si incrociano di volta in volta in modo diverso nelle combinazioni vincenti. Le estrazioni sono ricche di sorprese. Soprattutto quando si manifestano dei simboli che possono essere definiti “rari”. A rivelare quali sono è la classifica dei ritardatari, che mette al primo posto la Pigna (38). È da ben 37 estrazioni che non si fa vedere. Chissà se ci stupirà proprio oggi. Non è da meno però anche il Caffè (42), che manca da 34 occasioni.

Al contrario, ci sono dei simboli che appaiono molto spesso nelle cinquine vincenti del concorso. A svelare quali è la classifica dei frequenti. Essa vede sul podio tre centenari. Il primo è il Cerino (18), comparso ben 104 volte in poco tempo. Dietro ci sono il Diamante (29) e l’Elica (33) con rispettivamente una frequenza di 101 e 100. Da capire se si faranno vedere anche oggi.











