Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 12 ottobre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 OTTOBRE 2023

Oggi, giovedì 12 ottobre 2023, torna il consueto secondo appuntamento settimanale con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi e jackpot in attesa di qualche fortunato giocatore che riesca a portarseli a casa! Si tratta, appunto, del secondo appuntamento per questa settimana, dopo quello che si è tenuto nella giornata di martedì, in cui non sono affatto mancati i premi ricchi, e che si ripeterà nella giornata di domani, venerdì, ed in quella di sabato.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 10 ottobre 2023

Per conoscere l’esito delle estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà, come di consueto, attendere fino a questa sera quando verranno sorteggiati i numeri vincenti, ma nel frattempo, per ingannare l’attesa e farci un’idea sui premi potenzialmente disponibili, possiamo recuperare le quote dell’ultima estrazione, ovvero quella di martedì 10 ottobre. Partendo dal Lotto, evidenziamo subito come l’ultimo concorso abbia visto assegnare un premio dalla bellezza di 134mila euro a Monreale (Palermo). Lo seguono, poi, nella top 3 il premio da 62.250 euro assegnata a Venezia, e quello da 23.750 euro di San Donà di Piave (Venezia).

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 10 ottobre 2023

Messo da parte il Lotto, prima di dedicarci al Superenalotto e al suo ricco jackpot, concentriamoci rapidamente sul 10eLotto, per il quale il premio maggiore di martedì è valso ben 100mila a ben tre giocatori di Treviso, Palermo e Milano, tutti con un “9 Doppio Oro”, per un totale di 300mila euro. Ad Alpago (Belluno), invece, è stato assegnato un premio da 50mila euro, vinto grazie ad un “9 Oro”. Infine, il terzo posto del podio spetta ad un giocatore di Paceco (Trapani) che si è portato a casa 13mila euro con un “3 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Così come abbiamo recuperato le quote del 10eLotto e del Lotto, il palco ora spetta al Superenalotto, che nella giornata di martedì non ha visto uscire, per l’ennesima volta, alcuni punto da “6”. Pertanto, seppur nessun giocatore è riuscito a portarsi a casa l’ambitissimo premio, per l’estrazione odierna il jackpot del Superenalotto è salito a ben 67,9 milioni di euro! I premi più alti assegnati, invece, sono valsi ben 27.967,27 euro ai 7 giocatori che hanno centrato i punti da “5”, ma vale la pena anche segnalare i 71 premi da 2.705 euro l’uno vinti grazie ai “3 Stella”.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 7 ottobre 2023

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta, sicuramente, di una domanda importante che moltissimi giocatori si saranno posti almeno una volta, sognando un giorno di riuscire a portarsi a casa un qualche ricchissimo bottino. Il nostro suggerimento è sempre quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, magari riservando parte del budget anche per togliersi qualche sfizio.

Inoltre, si potrebbe anche decidere di investire parte del proprio premio in un progetto innovativo, prendendo spunto dalla piattaforma KickStarter. Oggi, per esempio, suggeriamo il progetto Layover XL, che è concretamente una coperta isolata termicamente che può essere ripiegata diventando estremamente piccola. Compatta, versatile ed estremamente calda, sarà un compagno fondamentale per viaggi e campeggi, ed è anche dotata di una comoda tasca centrale, oltre a potersi attaccare tramite zip ad altre coperte identiche, diventando ancora più grande.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora, se qualche giocatore fosse indeciso sui numeri su cui puntare per le estrazioni odierne di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, dovrebbe essere messo al corrente della possibilità di ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con la quale si possono tradurre in numeri i sogni, ma anche i racconti e le notizie. Prendendo ad esempio la notizia della recente individuazione dei cuccioli dell’orsa Amarena, uccisa il 31 agosto scorso, in Abruzzo che si stanno attualmente organizzando per trascorrere l’inverno in letargo. Dalla Smorfia, potremmo ricavare, sicuramente, il 54, che rappresenta l’orso, oppure anche il 22 per l’animale. Similmente, il 2 raffigura i cuccioli, mentre il 29 è l’animale con i cuccioli ed, infine, l’85 l’inverno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA