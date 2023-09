Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 12 settembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Poco fa abbiamo scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che possono essere recuperati poco più avanti in questa pagina, ma ora è arrivato il momento di scoprire l’esito delle estrazioni di Lotto e 10eLotto. Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che ha lasciato subito spazio ai restanti 10 numeri vincenti! Schedina alla mano, dunque, perché è ora di procedere al ricontrollo, per scoprire l’eventuale vincita.

Si tratta, però, di parecchi numeri da ricontrollare, con il rischio di confondersi piuttosto facilmente, ragione per cui consigliamo sempre, prima di darsi per viti, di utilizzare più siti. Dopo aver controllato questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche dare un’occhiata anche ai due siti ufficiali dei giochi, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ma ora, senza ulteriori indugi, lasciamo subito il loro spazio ai numeri vincenti delle estrazioni odierne di Lotto e 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 119 del 12/09/2023

7 – 10 – 13 – 18 – 20 – 25 – 31 – 32 – 42 – 48 – 50 – 52 – 53 – 55 – 57 – 70 – 76 – 79 – 87 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 53

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 53 – 31

Extra: 9 – 11 – 22 – 35 – 37 – 39 – 46 – 54 – 61 – 62 – 65 – 72 – 80 – 82 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 119 del 12/09/2023 BARI 53 31 42 11 62 CAGLIARI 87 50 52 65 9 FIRENZE 13 57 10 61 65 GENOVA 55 57 20 46 32 MILANO 55 50 25 35 89 NAPOLI 88 7 72 82 89 PALERMO 18 79 22 13 50 ROMA 48 76 86 80 87 TORINO 32 70 54 50 82 VENEZIA 18 13 37 39 11 NAZIONALE 58 50 87 19 7

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ed anche oggi, finalmente, si sono aperte le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con il sorteggio dei numeri vincenti di quest’ultimo gioco ad aprire le danze! In palio oggi ricordiamo che ci sono ben 53,5 milioni di euro, in attesa del fortunato giocatore che riuscirà a centrare tutti e 6 i numeri estratti. Si apre, dunque, l’emozionante momento del ricontrollo delle schedine, che potrebbe rendere questa serata indimenticabile per qualche fortunato giocatore.

Ricordiamo, però, che è sempre importante controllare con cura la corrispondenza tra i numeri giocati ed estratti, al fine di non sprecare un’opportunità. I giocatori più meticolosi potrebbero, oltre a controllare questo sito, ilSussidiario.net, anche dare un’occhiata al sito ufficiale del gioco, in cui si trova un pratico tool di verifica delle vincite. Ora, però, lasciamo subito spazio ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento a tra pochissimo, quando toccherà a Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 119 del 12/09/2023

Combinazione Vincente

28 84 26 41 81 47

Numero Jolly

70

Superstar

70

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 SETTEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, martedì 12 settembre 2023, si aprirà una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi in palio! Si tratterà, come sempre, del primo appuntamento settimanale, che si ripeterà solamente nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, quando si concluderà il ciclo prima di una breve pausa, fino al martedì successivo.

Per conoscere i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere fino a questa sera, quando verranno sorteggiati ed annunciati in diretta. Nell’attesa, però, per farci un’idea più precisa sui premi che si potrebbero vincere, recuperiamo le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di sabato 9 settembre. Partendo dal Lotto, segnaliamo che il premio più alto, dal valore di 53.400 euro, è stato assegnato a Monopoli (Bari), grazie a quattro terni e una quaterna. Ottimo anche il premio vinto a Vibonati (Salerno), dal valore di 50.596 con sei ambi, quattro terni e una quaterna in modalità LottoPiù. Terzo posto, infine, per la vittoria doppia da 23.750 euro segnata a Roma e Toscolano Moderno (Brescia).

Messo da parte il Lotto, prima di recuperare le ultime vittorie del Superenalotto dal quale dipende anche il jackpot odierno, concentriamoci un attimo sulle quote del 10eLotto. Sabato il primo più importante è vado 40mila euro ad un giocatore di Orune (Nuoro), che ha centrato uno “0”. Lo seguono, poi, il giocatore di Gressan (Aosta), che ha centrato un “8 Oro” dal valore di 25mila euro, e il fortunato di Montepradone (Ascoli Piceno) che si è portato a casa 10mila euro grazie ad un “8”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, archiviati Lotto e 10eLotto, concentriamo tutta la nostra attenzione sull’estrazione di sabato del Superenalotto, che per l’ennesima volta consecutiva non ha visto uscire alcun punto da 6. Questo, dunque, significa che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 53,5 milioni di euro! Nessun 6, insomma, ma contestualmente 7 giocatori hanno centrato i punti da 5, portandosi a casa 29.101,57 euro l’uno. Similmente, un singolo giocatore ha centrato il punto “4 Stella”, vincendo 31.583 euro, mentre altri 86 hanno centrato il “3 Stella”, dal valore di 2.469 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche altro ricchissimo premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda importante, che molto probabilmente sarà balzata nella mente di moltissimi tra i giocatori settimanali, ritrovatisi a fantasticare sul momento in cui riusciranno a centrare qualche premio vantaggioso. La prima cosa da fare, ovviamente, è quella di pensare a tutte le proprie esigenze, togliendosi poi qualche sogno nel cassetto e destinando, nel caso facesse piacere, parte della vincita a qualche parente o amico in difficoltà.

Il nostro consiglio, però, è anche quello di investire parte del jackpot del Superenalotto in qualche innovativo progetto, magari prendendo spunto dalla piattaforma KickStarter. Per fare un esempio, oggi prendiamo in considerazione il progetto TIPA, che consiste in un comodo e pratico pannello solare, con un’efficienza promessa imbattibile. La resa dichiarata è di tre volte superiore ai tradizionali pannelli solari, con il vantaggio di essere anche perfettamente e comodamente trasportabile ovunque. Leggero e piacevole alla vista, sarà un compagno immancabile nei campeggi e scampagnate.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Indecisi sui numeri da puntare nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto? Nessuna paura, perché fortunatamente si può facilmente e rapidamente ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri i sogni, i racconti e anche le notizie. Per esempio, prendiamo la recente eruzione del vulcano Kilauea, alle Hawaii, tra i più antichi e attivi al mondo. Dalla Smorfia si potrebbe ricavare, sicuramente, il 78, ovvero il vulcano, ma anche il 44 per l’eruzione. Similmente, si potrebbe puntare sul 69, che rappresenta la cenere, oppure sul 71, il gas. Infine, l’89 è l’America, stato in cui si trovano le Hawaii.











