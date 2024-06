Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 13 giugno 2024: numeri vincenti e jackpot

IL LOTTO CRESCE E SI MOLTIPLICA: ARRIVA IL NUOVO NUMERO ORO

Torniamo – ancora una volta in questa settimana – a parlarvi del Lotto perché come ogni giovedì che si rispetti le sale estrattive di Roma e Milano si stanno già scaldando per il consueto appuntamento di oggi, che includer (anche qui come di consueto) anche le parentesi dedicata al 10eLotto e al Superenalotto! Se vi servisse una ragione per giocare, ve la diamo subito, perché proprio oggi verrà inaugurata una nuova versione del Lotto, che si espande e diventa più simile al 10eLotto e al Superenalotto introducendo un ‘numero Oro‘ nelle estrazioni che sarà custode di nuovi – speriamo ricchissimi – premi.

Procedendo per ordine: vi anticipiamo immediatamente che non ci sarà alcun cambiamento di sorta nelle regole lottifere nonostante l’introduzione del nuovo numero aggiuntivo, ma ci sono sicuramente alcuni aspetti che dovete tenere a mente voi cari giocatori. Infatti, per partecipare alla nuova estrazione dovrete necessariamente puntare – sulla vostra schedina del Lotto – su un ambo, un terno o una quaterna, aggiungendo l’opzione ‘numero Oro’ e pagando il doppio di quanto avreste scommesso sulla puntata base. Dunque, se voleste giocarvi 1 euro, dovrete pagarne 2, mentre se la vostra scommessa fosse di 3 euro, allora il costo del concorso ‘numero Oro’ sarà di altri 3 per un totale di 6.

Ma come funziona il numero Oro del Lotto? È semplicissimo, perché non si tratterà di un numero aggiuntivo alle cinquine delle 11 ruote nazionali, ma sarà sempre identificato come l’ultimo dei 5 numeri estratti su ognuna delle ruote. Più difficile rispondere, invece, a chi si chiede quanto valga, ma – e fermo restando che lo sapremo solamente a partire da questa sera – grazie ad una nuova tabella pubblicata sul sito del Lotto possiamo anticipare che da solo (in base a quanti numeri avete giocato, alla scommessa e quanti ne avete indovinato) tra i 2 centesimi e i 15 euro, da moltiplicare poi sulla vostra sorte.

Ultima estrazione Superenalotto n. 93 del 13/06/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

—

Estrazione 10eLotto n° 94 del 13/06/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

—

Lotto, estrazione n° 94 del 13/06/2024

RUOTA 1° Estratto 2° Estratto 3° Estratto 4° Estratto 5° Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

DOPO IL LOTTO, IL SUPERENALOTTO ALZA LA POSTA IL GIOCO: OGGI IL JACKPOT È OLTRE I 34 MILIONI

Dopo aver parlato a lungo del nuovo numero Oro del Lotto, torniamo sui nostri classici binari e passiamo subito la palla al Superenalotto per scoprire quando vale oggi il suo sempre ricercatissimo jackpot! Il punto di partenza come sempre sono le quote dell’ultimo concorso – quello di martedì 11 giugno – i cui premi più ricchi erano pari a poco più di 49mila euro, seguiti da altri bottini attorno ai 43mila, ma con la costante di nessun giocatore che è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri fortunati. Cosa significa? Sempre la stessa cosa: ovvero che da martedì il jackpot del Superenalotto è rimasto intatto ed – anzi – è ulteriormente cresciuto raggiungendo la sbalorditiva cifra di 34,3 milioni di euro!

IN CERCA DI NUMERI PER IL LOTTO, IL 10ELOTTO O IL SUPERENALOTTO? ECCO A VOI LA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che tra il nuovo Lotto e il jackpot del Superenalotto oggi abbiamo dedicato un pochino meno spazio al 10eLotto, proprio a lui vogliamo dedicare il nostro classico appuntamento con la Smorfia Napoletana, partendo come sempre – più che da un sogno come vorrebbe la tradizione partenopea – da una notizia che ci ha particolarmente impressionati negli ultimi giorni: ovvero la scoperta in quel di Creta di un antico monumento risalente a circa 4mila anni fa.

La Smorfia da subito ci proporrebbe per la schedina del 10eLotto – ma ovviamente anche per quello del Lotto o del Superenalotto – il numero 47, associato proprio al monumento; ma si uniscono all’appello anche il 20, per la forma a cerchio del reperto, oppure l’11 collegato alla collina su cui è stato scoperta (e spunta il numero 27) l’antica struttura. Continuiamo poi anche con il 17 e il 27, ovvero i riti religiosi che gli archeologi suppongono collegati alla funzione del monumento.

