Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazione e 10eLotto, oggi 14 settembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Archiviato il risultato del Superenalotto, che può essere facilmente recuperato poco più avanti in questa pagina, è arrivato ora il momento di scoprire quali sono i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto e del 10eLotto! Da poco, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che ha poi lasciato spazio ai restanti 10 numeri vincenti del secondo, ed ultimo, concorso. Da controllare, insomma, ci sono veramente tanti numeri che potrebbero facilmente far perdere i filo ai giocatori, con il rischio di sprecare un’ottima occasione.

Oltre a controllare questo sito, ilSussidiario.net, l’idea migliore è sempre quella di dare un’occhiata anche ai due siti ufficiali, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, senza indugiare oltre, scopriamo subito i numeri vincenti delle estrazioni odierne di Lotto e 10eLotto, ricordando che torneranno protagoniste nella giornata di domani!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 120 del 14/09/2023

1 – 2 – 5 – 14 – 27 – 38 – 43 – 44 – 46 – 47 – 54 – 56 – 63 – 66 – 69 – 73 – 78 – 80 – 86 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 66

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 66 – 44

Extra: 7 – 10 – 15 – 16 – 17 – 21 – 26 – 36 – 41 – 49 – 57 – 60 – 62 – 71 – 81

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 120 del 14/09/2023 BARI 66 44 15 46 26 CAGLIARI 38 78 36 60 7 FIRENZE 46 54 2 81 56 GENOVA 63 86 16 26 59 MILANO 5 89 71 2 26 NAPOLI 27 73 16 41 31 PALERMO 80 56 66 10 20 ROMA 69 47 66 17 85 TORINO 1 2 49 57 3 VENEZIA 43 14 21 62 7 NAZIONALE 74 11 52 34 75

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi è arrivato ufficialmente il momento di dare il via alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che come sempre vengono aperte proprio da quest’ultimo gioco. Oggi ricordiamo che c’è in palio un jackpot da ben 54,2 milioni di euro, in attesa di chi riuscirà ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti. È arrivato, dunque, il momento di mettere mano alla propria schedina per dare il via al momento più emozionante della serata di estrazioni, ovvero il ricontrollo che potrebbe renderci letteralmente milionari!

Ricordiamo, però, che è sempre importante porre la massima attenzione in questa fase, specialmente prima di darsi per vinti gettando nella spazzatura la propria scommessa. I più meticolosi, oltre a controllare questo sito, ilSussidiario.net, potrebbero anche utilizzare l’apposito tool di verifica della vincita presente sul sito ufficiale del gioco. Ora, però, riveliamo subito i numeri vincenti di oggi del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle imminenti estrazioni di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 120 del 14/09/2023

Combinazione Vincente

55 41 29 23 76 79

Numero Jolly

11

Superstar

5

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 SETTEMBRE 2023

Oggi, giovedì 14 settembre 2023, si terrà la seconda estrazione settimanale di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi e jackpot in attesa di qualche fortunato giocatore. Ricordiamo che l’appuntamento si è già tenuto nella giornata di martedì e tornerà solamente domani, ovvero di venerdì, e sabato, chiudendo il ciclo settimanale che poi verrà nuovamente aperto solo il prossimo martedì.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere questa sera, quando i rispettivi numeri vincenti verranno sorteggiati ed annunciati. Nell’attesa, possiamo però recuperare le Superenalotto, giusto per farci un’idea più precisa dei premi in palio. Partendo dal Lotto, il bottino più ricco è stato assegnato ad un giocatore di Mogliano Veneto (Treviso), che grazie ad una quaterna ha vinto ben 36mila euro. Lo seguono, poi, la vittoria da oltre 32mila euro di Gela (Caltanissetta) e quella da 28.750 di Albano Laziale (Roma).

Archiviate le quote del Lotto, prima di scoprire quelle del Superenalotto dalle quali dipende anche il jackpot odierno, una breve parentesi va dedicata anche al 10eLotto, che martedì ha assegnato, come premio maggiore, la bellezza di 100mila euro, vinti a Rivoli (Torino) con un “8 Doppio Oro”. Il podio, poi, si completa con i 50mila euro vinti a Milano con un “9 Oro” e si chiude con cinque vittorie da 20mila euro l’una, assegnate a Milano, a Inveruno (Milano), a Roma, a Taranto e a Salerno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, messe da parte le ultime vittorie di Lotto e 10eLotto, non rimane che scoprire cosa è successo dopo l’ultima estrazione del Superenalotto, in cui nuovamente nessun giocatore è riuscito a centrare i punti da “6”. Una brutta notizia per tutti gli speranzosi giocatori di martedì, ma che è anche “buona” per tutti coloro che giocheranno oggi, dato che il jackpot del Superenalotto è salito a 54,2 milioni di euro! Nessun “6”, ma contestualmente 8 fortunati hanno centrato i punti da “5”, portandosi a casa 24.314,16 euro a testa. Da segnalare anche i 6 giocatori che hanno indovunato i punti da “4 Stella”, vincendo 49.542 euro l’uno, e i 79 che hanno indovinato i punti da “3 Stella”, dal valore di 3.495 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche altro ricco premio di Lotto e 10eLotto? La domanda sicuramente sarà balenata, almeno una volta, nella mente di tantissimi giocatori, speranzosi di riuscire a mettere le mani sull’importante e ricchissimo premio! Il nostro consiglio è quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, per poi togliersi qualche sfizio e, magari, utilizzare parte del budget per investire in un qualche innovativo progetto.

Guardando alla piattaforma KickStarter, oggi consigliamo il progetto TOMA, che consiste in tre utensili da cucina che possono essere “divisi”, diventando sei, per condividerli con amici, parenti e ovviamente bambini. Durevoli, facili da pulire e prodotti in materiali professionali, si costituiscono in uno sbattitore manuale, in un pennello e in una spatola, tenute assieme magneticamente e facilmente divisibili.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Molti tra i giocatori di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, nel momento di piazzare la propria scommessa, potrebbero trovarsi indecisi sui numeri su cui puntare. In tal caso, però, non ci si dovrebbe far trasportare dalla disperazione, ma ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce i sogni in numeri, funzionando anche con i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo la recente notizia che arriva dal Portogallo sulle due cisterne della Levira Distillery che hanno ceduto, rilasciando per le strade cittadine di São Lourenço do Bairro 2,2 milioni di litri di vino, che hanno creato un vero e proprio fiume alcolico. Dalla Smorfia potremmo ricavare sicuramente il 21, ovvero il vino, ma anche il 46 che rappresenta l’alcool. Similmente, si potrebbe scegliere il 13, per il fiume, oppure il 66 per la piscina o, ancora il 25 per la strada.











