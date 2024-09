Penultimo appuntamento settimanale – ovviamente nella giornata di oggi, venerdì 13 settembre 2024 – per il Lotto che sarà accompagnato nel suo lungo (e partecipatissimo) viaggio nazionale dal Superenalotto e dal 10eLotto: nei tre appuntamenti voi carissimi giocatori semplicemente scegliendo delle sequenze di numeri – 5 per il primo, 6 per il secondo e 10 per il terzo – potrete cercare di portarvi a casa qualche bel premio, oppure – nel migliore dei casi – l’ambitissimo Jackpot che tra poche settimane (sempre che, ovviamente, rimanga intatto!) raggiungerà le ultime posizioni dei record segnati in questi 27 lunghi anni ci concorsi!

Al jackpot superenalottifero ci arriveremo – anche se sappiamo che siete impazienti di sapere quanto vale oggi – tra un attimo perché prima vale la pena soffermarci un attimo sul Lotto per dirvi che i premi più alti di ieri non sono ancora stati pubblicati da AgiProNews; a differenza dei dati statistici sui numeri ritardatari e quelli frequenti che – nel primo caso – puntano ancora i riflettori sul 31 genovese (a quota 113 concorsi mancati) e – dall’altro lato, quasi ironicamente – sul 30 sulla ruota di Genova che è salito ad una frequenza complessiva di 24 concorsi.

Superenalotto n. 146 del 13/09/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 147 del 13/09/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 147 del 13/09/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

ANCORA INTATTO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI IL PREMIO MILIONARIO

Tutt’altra storia – invece – per il Superenalotto che dopo ogni concorso non si fa attendere neppure qualche minuto prima di fornirci tutti i dati sui premi vinti: nella giornata di ieri in particolare spiccavano la bellezza di oltre 173mila euro vinti da un singolo giocatore che ha avuto la fortuna di centrare i punti da 5, accompagnati (con una notevole distanza, va detto!) da un altro premio dal valore di comunque ottimi 54mila euro, in questo caso con i punti 4 Stella; il tutto senza che nessuno sia riuscito a raggiungere – pur sempre sfiorandolo – quel milionario Jackpot oggi cresciuto fino all’impressionante cifra di 74,5 milioni di euro!

TRA BRACCIA ROBOT E FORTUNA, I CONSIGLI DELLA SMORFIA NAPOLETANA 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Prima di salutarci e attendere qui pazientemente – con tutti voi carissimi lettori – le estrazioni di oggi tenendo tutte le dita che possiamo incrociate, non ci resta che passare il nostro figurativo microfono alla Smorfia Napoletana che oggi ha scovato (per l’occasione) una notizia che ha a dir poco dell’incredibile, fortunatamente in senso positivo: ci riferiamo al successo della sperimentazione del primissimo braccio robotico completamente funzionante da parte di un team italiano di ricercatori.

Le eventuali associazioni tra numeri e parole che non ci sono venute in mente potete verificare voi stessi grazie al tool basato sulla Smorfia Napoletana che ha sviluppato Sisal, ma nel frattempo – dal conto nostro – vi diciamo che abbiamo scovato: la coppia 73-5 composta dalle parole ‘braccio’ e ‘mano’, ben accompagnata dal 66 che raffigura il ‘robot’ e dal vicino 68 per la parola ‘protesi’; con il 31 dell’esperimento a completare il quadretto delle vostre schedine!