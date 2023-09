Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 settembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 SETTEMBRE 2023

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi, venerdì 15 settembre 2023, con una nuova estrazione. Con la terza delle quattro estrazioni settimanali, si riaccende la caccia ai numeri vincenti e, quindi, al ricco Jackpot e ai premi degli altri due giochi. In ballo ci sono somme importanti, basti vedere quanto accaduto in occasione delle estrazioni di ieri. Ha esultato il Piemonte dopo l’appuntamento del giovedì, con vincite per 39,750 euro: a Briga Novarese (NO) sono stati vinti 13.750 euro con tre ambi e un terno, a Grugliasco (TO) un terno secco dal valore di 13.500 euro, a Torino tre ambi e un terno da 12.500 euro. La vincita più alta dell’appuntamento di ieri del Lotto è stata registrata ad Alatri (FR), con tre ambi e un terno da 23.750 euro. A Napoli, invece, è stato centrato un terno secco da 13.500 euro. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per circa 6 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso circa 818 milioni dall’inizio dell’anno.

Ora passiamo alle quote del 10eLotto, che ha visto trionfare sempre il Piemonte. Qui è stata realizzata la vincita più alta di giornata con un 7 Doppio Oro da 50mila euro, centrato a Carignano (Torino). Agipronews segnala anche una doppietta a Roma, con un 9 da 20mila euro e un 8 Oro da 10mila euro, invece a Corigliano Rossano (Cosenza) è stato realizzato un 6 da 25mila euro. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per 20 milioni di euro in tutta Italia, in totale oltre 2,6 miliardi di euro quest’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Non c’è stato alcun “6” nell’estrazione di ieri del Superenalotto, quindi il Jackpot è salito a quota 55 milioni di euro. Le quote dell’appuntamento del giovedì sono state comunque interessanti e possono tornarvi utili per farvi un’idea di quel che potrebbe accadere oggi. Infatti, sono stati centrati due punti “5” da 95.821 euro ciascuno. Come evidenziato da Agipronews, uno è stato realizzato attraverso una giocata online, l’altro tramite bacheca dei sistemi centralizzati Sisal. Inoltre, viene segnalato un “4 stella” da 39.594 euro ciascuno.

Per quanto riguarda le altre categorie, c’è il “4” da 395,94 euro per ognuna delle 492 vincite. Sono 19.637 per il “3”, che frutta un premio di 29,90 euro. Invece, il premio è di 5,60 euro per il “2”, che annovera 325.721 schedine fortunate. Torniamo al Superstar del Superenalotto, con il “3 stella” che ha assegnato 2.990,00 euro ai 114 fortunati. Il premio è di 100 euro per il “2 stella” che vanta 2.007 schedine fortunate. Sono 14.489 le giocate vincenti per “1 stella”, 32.311 per “0 stella”, con il primo che vale un premio di 10 euro, l’altro di 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Pensare a come spendere l’eventuale vincita del Lotto o il Jackpot del Superenalotto è un buon passatempo in attesa dei numeri vincenti di oggi. In questo caso, può tornarvi utile Kickstarter, dove ci sono raccolte fondi per progetti originali, innovativi e interessanti. Questo è il caso, ad esempio, di FoldiBox Serie 2, un contenitore per microonde di ultima generazione con molteplici accessori per pranzi, spuntini e altro ancora. Ha il classico meccanismo pieghevole e nuovi materiali, con l’aggiunta di accessori appositamente progettati, quindi è la soluzione in un secondo per preparare il pranzo e molto altro.

La struttura è classica, ma ha un design magnetico intuitivo per una rapida trasformazione. Inoltre, è sicuro per il microonde: ha nuovi materiali avvolgibili e resistenti al calore fino a 148C. È anche facile da pulire, ma soprattutto antibatterico Ag+, che è una formula giapponese specializzata per eliminare batteri e odori. Potreste farvi un bel regalo o fare un bel regalo, magari pensando ad uno dei tanti viaggi che potreste fare con una bella vincita al Lotto, al 10eLotto o al Superenalotto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora è il momento di affidarci alla Smorfia napoletana in vista delle estrazioni di oggi dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Potete affidarvi ai sogni da interpretare, ma anche all’attualità. Ad esempio, c’è l’attrice Sienna Miller che è incinta e lo ha confermato in modo inequivocabile. Non con un comunicato o un annuncio via social, ma con una sfilata su un red carpet con il pancione nudo in bella mostra. Come e quali numeri trarre da questa notizia? Ve lo dimostriamo subito. Partiamo dal 2, la piccirella, ossia la bambina o il bambino. Possiamo prendere anche il 9, che rappresenta la figliolanza. Non può mancare ovviamente la mamma, a cui è associato il numero 52. Chiaramente includiamo anche 20, la festa, a rappresentanza del clima di gioia per Sienna Miller e la sua famiglia.











