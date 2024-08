Dopo la – doverosa – pausa nella giornata di ieri, oggi (ovviamente venerdì 16 agosto 2024) il Lotto tornerà a tenerci compagnia con la sua consueta estrazione serale, sempre accompagnato dai suoi immancabili amici, il 10eLotto e il Superenalotto; ma prima di arrivare ad oggi – tra quote, premi e numeri ritardatari – vale la pena ricordare a tutti voi carissimi lettori che il concorso saltato ieri non è stato ‘perso’, ma verrà puntualmente recuperato nella giornata di lunedì 19 agosto aprendo ad una settimana in cui si terranno la bellezza di cinque estrazioni!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 16 agosto 2024: numeri vincenti e simboli

Tuttavia – sempre a causa della pausa di ieri – per ora non ci ancora possibile sapere le quote e le vittorie più alte di martedì 13 agosto 2024 e dovremo (per così dire!) accontentarci di scoprire quali sono i numeri ritardatari: un indicazione certamente utile per chi – tra voi giocatori – vuole garantirsi le maggiori opportunità per segnare un’ottima vincita nella giornata di oggi!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, martedì 13 agosto 2024

Nel concorso principale e più famoso tra i tre (ovviamente il Lotto con le sue 11 ruote nazionali), occupa ancora la prima posizione dei ritardatari il 75 sulla ruota napoletana, assente ormai da ben 118 concorsi e seguito – da altri 113 appuntamenti – dal 77 su Cagliari e (questo da 100 concorsi tondi tondi) dal 44 sulla ruota di Roma; come nel 10eLotto si è confermato ancora una volta il trittico 18-41-63.

—

Superenalotto n. 129 del 16/08/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

—

Estrazione 10eLotto n° 130 del 16/08/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 13 agosto 2024

—

Estrazioni del Lotto n° 130 del 16/08/2024

Ruota Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

—

IL SEMPRE PIÙ RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI, 16 AGOSTO 2024

Pur senza quote e vincite lottifere e 10elottifere, a darci un’idea delle possibili vincite serali c’è – come sempre – il Superenalotto che continua (ma ci arriveremo dopo!) a vedere il suo ricco jackpot crescere sempre di più, avvicinandosi alle cifre record raggiunte poche volte nella sua lunghissima storia iniziata poco meno di 27 anni fa quando prese il posto dell’allora amatissimo Enalotto.

Tra le quote di martedì vale la pena soffermarci in particolare su quei tre fortunatissimi giocatori che sono riusciti ad indovinare cinque tra i sei numeri protagonisti dell’estrazione, portandosi a casa (ovviamente l’uno) la bellezza di poco meno di 56mila euro; mentre gli altri premi assegnati viaggiavano tra 3mila euro, 473 e un minimo di 5 per chi ha indovinato tutte le altre combinazioni. Ma venendo alla parte più interessante (e ricca!) del Superenalotto, dato che ve lo starete chiedendo tutti vi annunciamo subito che il jackpot oggi vale ben 62 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI FERRAGOSTO: TRA GRIGLIATE ED ESTATE, I NUMERI DI OGGI

Chiuso il capitolo quote e ritardatari, ad attenderci (come si suol dire) al ‘varco’ c’è la Smorfia Napoletana: un sistema secolare che negli ultimi decenni è stato adattato al anche a Superenalotto e 10eLotto – e che serve a tradurre i sogni per ottenere alcuni consigli sui numeri da usare sulle schedine. Dato il periodo storico noi abbiamo scelto di concentrarci sulla ricorrenza del Ferragosto di ieri, al quale è dedicata un’intera sezione smorfiesca a partire dal trio 45-23-8 con le parole Ferragosto-estate-agosto; così come il 28 rappresenta l’anima (almeno, quella moderna) stessa della festa grazie alle parole ‘grigliata’, mentre la coppia 33 e 19 è associata a parenti e amici con cui – speriamo – abbiate trascorso la giornata ieri!