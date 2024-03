LOTTO/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 16 marzo 2024: numeri vincenti e quote

LOTTO E SUPERENALOTTO, L’89 SU ROMA È RIMASTO LEADER DEI RITARDATARI!

Lotto, 10eLotto e Superenalotto fanno poker di estrazioni oggi, sabato 16 marzo 2024. Infatti, con il nuovo concorso Sisal di stasera è in programma il quarto e ultimo appuntamento con la fortuna di questa settimana. La caccia ai numeri vincenti sta per finire, visto che ci ritroveremo per scoprirli e quindi capire quanto è fortunata l’estrazione di stasera. In attesa di capire quali sono tutte le combinazioni fortunate, diamo uno sguardo alle statistiche, soffermandoci in particolare sui numeri ritardatari del Lotto, alla luce di quanto accaduto nell’estrazione di ieri.

Infatti, dopo l’estrazione di venerdì, l’89 su Roma è rimasto il leader dei ritardatari, con i suoi 133 turni di assenza. Al secondo posto c’è il 48 su Venezia, che invece ha saltato 122 appuntamenti con il Lotto. A completare il podio è il 47 su Palermo, che invece ha accumulato 119 assenze. Al quarto posto si piazza il 28 su Venezia, che ha collezionato 114 ritardi. La top five è chiusa dall’89 su Torino, che invece non si vede da 109 estrazioni. Per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche, Agipronews segnala che la cadenza 1 su Torino manca da 60 estrazioni. Tra le decine, la 70-79 su Palermo è assente ora da 37 concorsi, invece tra le figure la 8 su Genova è arrivata a 57 turni di ritardo. Ora passiamo al Superenalotto…

IL JACKPOT È SALITO A 76,1 MILIONI!

Non c’è stato alcun “6” nella terza estrazione della settimana del Superenalotto, quindi il Jackpot è salito a 76,1 milioni di euro per l’appuntamento di oggi. Ma nel concorso di venerdì sono stati centrati ben sei punti “5” da 21.508,55 euro l’uno. Inoltre, vanno segnalati anche i tre “4 stella” da 18.561 euro ciascuno. Proseguiamo con le quote del Superenalotto per scoprire che ci sono stati 110 punti “3 stella”, ognuno da 1.707,00 euro. Per quanto riguarda i punti “4”, le schedine fortunate sono 716, ognuna delle quali vale un premio di 185,61 euro. Hanno vinto 100 euro coloro che hanno centrato il “2 stella”: in questo caso parliamo di 1.549 giocate vincenti.

Per quanto riguarda i punti “3”, le vincite sono state 23.265, ognuna da 17,07 euro, mentre per “1 stella” sono state 9.009, ciascuna da 10,00 euro. Il quadro delle quote del Superenalotto di ieri è completato dai 5 euro vinti con i punti “2” (311.550 vincite) e “0 stella” (16.408 schedine fortunate). L’ultimo “6” al Superenalotto è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo e ha garantito un premio di 85,1 milioni di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA: ISPIRATI DA ANDREA ZENGA E ROSALINDA CANNAVÒ?

Dopo i ritardatari del Lotto e le ultime quote del Superenalotto, è tempo di passare alla Smorfia napoletana. C’è magari chi non ha ancora pensato ai numeri da giocare per l’estrazione di oggi e non ha neppure sogni da interpretare attraverso la tradizione partenopea. Non avete nulla da temere, perché potete attingere anche dall’attualità. Prendiamo il caso della bella notizia data dalla coppia Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: gli ex gieffini aspettano il loro primo figlio. I due hanno dato la lieta notizia con un simpatico post social.

Non possiamo non partire dal 2, la piccirella, che non va intesa solo con la bambina, perché la Smorfia napoletana include anche il bambino. Del resto, non sappiamo ancora il sesso del figlio in arrivo per Rosalinda e Andrea… Il 9, la figliolanza, invece racchiude il senso di famiglia, che la coppia sta creando. C’è ovviamente anche il 52, la mamma, ma pure il 58, il regalo, inteso come sogno che si realizza per la coppia. Completiamo il tutto con il 72, lo stupore che la notizia ha suscitato, anche se a dir la verità i fan della coppia avevano sospettato che l’attrice fosse incinta…

