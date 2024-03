Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 16 marzo 2024: i simboli vincenti

LOTTO, ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI: IN ARRIVO LA CINQUINA VINCENTE

Il weekend è finalmente arrivato e quale miglior modo per inaugurarlo se non con una nuova estrazione del Simbolotto, quella di oggi, sabato 16 marzo 2024: gli occhi sono puntati sulla ruota di Firenze del Lotto, celebre concorso a cui è abbinato. I numeri e i simboli vincenti saranno annunciati tra poco.

LOTTO/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 16 marzo 2024: numeri vincenti e quote

Come si partecipa all’estrazione del Simbolotto? Il regolamento è molto semplice. Esso prevede che chiunque abbia giocato una schedina del Lotto sulla ruota del mese, al costo minimo di un solo euro, possa incrociare le dita per vincere 10.000 euro. Una somma abbastanza consistente, soprattutto considerando la spesa ridotta. Il meccanismo è del tutto automatico, quindi molto semplice. Ad ogni giocata su Firenze, infatti, vengono associati casualmente cinque simboli. Non è possibile sceglierli.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Venerdì 15 Marzo 2024

L’obiettivo è come sempre quello di far corrispondere la cinquina estratta dall’urna con quella presente nella propria schedina, ma nel caso in cui avvenga soltanto con una parte ci sono dei premi minori in palio. Essi vanno da 2 euro a 50 euro.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa di venire a sapere l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 16 marzo, i più curiosi possono scoprire quali sono le statistiche di questo simpatico concorso che va di pari passo con il Lotto. I dati da tenere d’occhio sono sostanzialmente due: quelli della classifica dei ritardatari e quelli della classifica dei frequenti. In queste compaiono alcuni dei 45 simboli a disposizione in totale, che di volta in volta si associano in modi diversi nella combinazione vincente.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 15 Marzo 2024

La classifica dei simboli ritardatari, aggiornata alla scorsa estrazione, vede in testa La Culla (9) con 32 assenze, inseguita da La Festa a quota 31. A chiudere il podio, ben distante, è La Sfortuna (17) con un ritardo di 26 estrazioni. La classifica dei simboli frequenti invece in vetta c’è Il Cerino (18), che ha raggiunto finalmente quota 100. A rincorrerlo ci sono Il Diamante (29) a quota 99 e L’Elica (33) a quota 97 ripetizioni. Il tutto ovviamente in vista dell’estrazione di questa sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA