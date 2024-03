Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Venerdì 15 Marzo 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che si possono facilmente trovare poco più avanti in questa stessa pagina, l’attenzione va ora dedicata alle estrazioni di Lotto e 10eLotto! Da pochissimo, infatti, dopo la conclusione del viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco e la breve parentesi con i simboli del Simbolotto, si è chiusa la serata di ricchi premi con gli ultimi 10 numeri vincenti.

Trattandosi di parecchi numeri da controllare, invitiamo tutti i giocatori a non darsi immediatamente per vinti dopo aver dato un’occhiata a questo sito, ilSussidiario.net, usando magari anche il tool automatico per la verifica della vincita. Questo si trova sui siti ufficiali dei due giochi e permette di conoscere rapidamente l’eventuale importo vinto, inserendo semplicemente il codice identificativo della propria schedina. Ora, però, senza ulteriori indugi, scopriamo i numeri vincenti delle estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI DI SIMBOLOTTO

Estrazione 10eLotto n° 43 del 15/03/2024

1 – 5 – 10 – 15 – 20 – 33 – 35 – 39 – 42 – 46 – 48 – 51 – 52 – 56 – 61 – 62 – 72 – 83 – 85 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 72

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 72 – 5

Extra: 2 – 16 – 32 – 45 – 47 – 54 – 60 – 64 – 65 – 68 – 71 – 73 – 74 – 82 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 43 del 15/03/2024 BARI 72 5 64 89 87 CAGLIARI 87 35 45 48 73 FIRENZE 51 61 54 62 60 GENOVA 10 85 32 71 42 MILANO 56 48 82 2 63 NAPOLI 1 15 65 42 73 PALERMO 46 33 82 72 2 ROMA 52 62 16 1 17 TORINO 20 83 39 68 36 VENEZIA 39 42 47 74 51 NAZIONALE 66 17 81 47 90

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Mano alle schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto perché anche oggi, venerdì 15 marzo 2024, è arrivato finalmente il momento di dare il via ai turni delle estrazioni! Da poco, infatti, la sestina vincente dell’ultimo tra i tre giochi ha aperto le danze, puntando i riflettori sul suo jackpot da ben 75,1 milioni di euro, in attesa di chiunque indovinerà tutti i numeri fortunati, oltre ovviamente ai numerosi altri premi per chi ne indovinerà solo una parte.

Prima di passare ai numeri, però, invitiamo tutti i giocatori a controllare con cura la propria schedina, usando magari, oltre a questo sito, ilSussidiario.net, anche il portale ufficiale del gioco e quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, per un secondo controllo di sicurezza. Fatte le dovute premesse, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto che si apriranno tra pochi minuti!

Ultima estrazione Superenalotto n. 42 del 15/03/2024

Combinazione Vincente

50 – 5 – 6 – 7 – 74 – 72

Numero Jolly

82

Superstar

26

VEDIAMO COSA È SUCCESSO NELLE ESTRAZIONI DI IERI DI LOTTO E SUPERENALOTTO…

Si terrà oggi, venerdì 15 marzo 2024, il terzo appuntamento settimanale con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i concorsi a premi più apprezzati dagli italiani e che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot in quattro differenti estrazioni ogni settimana. L’appuntamento di oggi, infatti, segue quelle che si sono già tenuti nelle giornate di martedì e di mercoledì, ovvero ieri, mentre si ripeterà nuovamente domani, sabato 16, prima di una breve pausa in vista del prossimo martedì.

L’annuncio dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto verrà fatto, come da tradizione, in serata, ma nel frattempo, giusto per ingannare l’attesa, in assenza delle quote del concorso di ieri, giovedì 14 marzo 2024, possiamo recuperare l’utile statistica sui numeri ritardatari, utili per indirizzare la propria scommessa. Nel Lotto, infatti, ieri si è riconfermato nuovamente leader dei ritardatari l’89 su Roma, assente da 132 turni. Lo seguono, poi, il 48 su Venezia, che non si è visto per 122 giorni; il 47 su Palermo, a quota 118; il 28 su Venezia, assente dalle ultime 113 estrazioni ed, infine, l’89 su Torino, con 108 giorni di ritardo.

QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT?

Quanto vale oggi il jackpot del Superenalotto? I giocatori più ‘rodati’ sapranno che il valore del montepremi varia di estrazione in estrazione, in base al fatto che nel corso dell’ultimo concorso sia stata o meno indovinata la sestina vincente. Dato che nella giornata di ieri nessun giocatore è riuscito ad accaparrarsi il ricchissimo premio, oggi è cresciuto nuovamente, raggiungendo i 75,1 milioni di euro!

Pur in assenza di un ‘colpo grosso’, però, ieri non sono mancati i ricchi premi nel Superenalotto. I più alti, infatti, sono valsi ben 37.503 euro ai 5 differenti (e fortunati) giocatori che sono riusciti a centrare 5 tra i 6 numeri vincenti. Similmente, altri 8 giocatori se ne sono aggiudicati 35.177 l’uno, indovinando 4 numeri della sestina, ma con l’opzione “Stella”. Infine, a completare le top 3 delle quote del Superenalotto di ieri, ci sono ancora 99 premi da 2.720 euro, assegnati a chi ha indovinato la sequenza “3 Stella”.

ALLA SCOPERTA DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Infine, sempre nell’attesa dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, torniamo al nostro ormai classico appuntamento con la Smorfia Napoletana. Questo, infatti, per chi non lo sapesse è un sistema pensato appositamente per il Lotto, che permette di ottenere una serie di numeri utili proprio per la scommessa, partendo da sogni, ma anche racconti e notizie, convertendone le singole ‘immagini’ ricorrenti.

Per fare un esempio su come funzioni il sistema, prendiamo la recente notizia della ricomparsa di alcuni esemplari di lontra sulle montagne di Alpi ed Appennini, dalle quali erano scomparse ormai da decenni. Dalla Smorfia potremmo ottenere, da questa notizia, il 3 che rappresenta la lontra, ma anche il 22 che è l’animale. Similmente, il 48 sono le Alpi, mentre il 70 la montagna e, ancora l’1 il mare e l 36 il porto, presi dall’ipotesi che le lontre usino proprio mari e porti per spostarsi tra le regioni. Avremo, così, ottenuto rapidamente 6 numeri ottimi per le schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, magari ancora da integrare con i propri numeri fortunati.











