Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 agosto 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 AGOSTO 2023

Si chiude oggi, sabato 19 agosto 2023, la settimana di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi a concorso più apprezzati e partecipati in Italia! Con le tre estrazioni odierne si conclude, dunque, un’altra settimana di appuntamenti serali, che ricordiamo tenersi tutti i martedì, i giovedì, i venerdì ed i sabato, e che dunque vedremo tornare protagonisti solamente martedì 22 agosto.

Per scoprire se le estrazioni odierne di Lotto, 10eLotto e Superenalotto saranno fortunate occorrerà attendere la sera, momenti in cui si apriranno ufficialmente i sorteggi. Fino ad allora, per ingannare l’attesa potremmo recuperare l’utile statistica sui numeri ritardatari, ovvero mancanti per diverse estrazioni consecutive. Partendo dal gioco principale, il Lotto, segnaliamo che il 77 su Palermo, dopo ben 11 assenze, è caduto, lasciando il suo posto al 28 su Cagliari, ora a quota 109 ritardi. Lo seguono ancora il 12 e il 75, entrambi su Roma, rispettivamente a 104 e 100 estrazioni mancate. Chiudono, invece, il 37 su Cagliari, a quota 98, e l’11 su Milano con 94 assenze.

Prima di vedere, invece, le quote dell’ultimo concorso del Superenalotto, così come fatto per il Lotto, vediamo anche brevemente i ritardatari del 10eLotto. Una top 10 che conferma al primo posto il 74, con ben 33 assenze, seguito ancora dal 5 con le sue 21 assenze. Distanti, ma che guadagnano pian piano terreno, si trovano poi il 42 e l’1, con 11 assenze per ognuno, seguiti a ruota da 63, 31, 26 e 20, tutti e quattro assenti per 10 estrazioni di fila. Infine, chiudono la classifica, a pari merito con 9 assenze, il 21 e il 16.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperate dunque le statistiche per quanto riguarda il Lotto e il 10eLotto, dedichiamoci ora alle ultime ricche vittorie del Superenalotto! Nella giornata di ieri nessun giocatore, purtroppo, è riuscito a mettere le mani sul montepremi massimo indovinando tutti e 6 i numeri estratti, ma non sono comunque mancate diverse importanti vittorie. Data l’assenza di punti da “6” ieri, però, ricordiamo anche oggi il jackpot del Superenalotto è salito a 42,8 milioni di euro.

Tornando alle vincite, invece, vale sicuramente la pena porre l’attenzione ai 4 fortunati che hanno indovinato il punto da “5”, che gli è valso 29.539,27 euro l’uno. Ancora migliori, invece, i 3 premi per i punti “4 Stella”, valsi ben 46.039 euro ad ugnuno dei giocatori. Infine, segnaliamo anche i 63 premi da 2.876 euro, vinti grazie ai punti da “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Si tratta di una domanda che in un modo o nell’altro avrà certamente trovato posto nella testa di tantissimi giocatori, intenti a fantasticare di riuscire a mettere le mani sul ricchissimo premio in palio! Il nostro consiglio, come sempre, è quello di pensare prima ovviamente alle proprie esigenze, togliendosi anche quei piccoli e grandi sfizi per cui non si osava spendere.

Poi, con l’importante budget a disposizione, si potrebbe anche decidere di investire in un innovativo e indipendente progetto, attingendo alla celebre piattaforma Kickstarter. Oggi, per esempio, suggeriamo il Klydoclock, ovvero un simpatico e bellissimo orologio analogico. La sua particolarità, oltre alla forma di design adatta a qualsiasi ambiente, e al pendolo integrato, è che presenta un display che riproduce, dietro alle sue lancette, immagini artistiche che reagiscono in base allo scorrere del tempo. Completamente configurabile a proprio piacimento, potendo vantare un “nuovo” orologio ogni giorno.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Molti giocatori, attirati dai ricchissimi premi in pali potrebbero desiderare, ora, di piazzare una propria scommessa nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto, trovandosi però indecisi sui numeri da scegliere. Niente panico, perché fortunatamente il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana accorre in vostro aiuto! Concretamente, si tratta di un modo per “tradurre” in numeri i sogni, i racconti o anche le notizie di cronaca, fornendo alcuni utili spunti.

Per fare un esempio prendiamo la notizia dell’uragano, nominato Hilary, che si sta avvicinando alle coste americane della California, sulle quali dovrebbe approdare non prima di lunedì, ma tramutato in una meno pericolosa tempesta, con raffiche di vento. Dalla Smorfia, potrebbe ricavare l’89, che rappresenta l’America, oppure il 77 per l’uragano. Similmente, il 4 rappresenta il vento, mentre il 36 è la tempesta.











