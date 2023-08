Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 18 agosto 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 AGOSTO 2023

Prosegue la settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, giunti al loro terzo e penultimo appuntamento! Quelle di oggi, venerdì 18 agosto 2023, sono nuovamente le estrazioni extra inserite qualche settimana fa per raccogliere fondi a sostegno della ricostruzione dell’Emila-Romagna. Un’occasione, dunque, per tentare la fortuna, dato che ovviamente i premi saranno assegnati ai giocatori, ma anche per fare una buona azione, con la consapevolezza che la propria scommessa sarà devoluta in una buona causa.

Come di consueto, le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto verranno fatte in serata, momento in cui si potrà finalmente scoprire se si è riusciti ad acciuffare un qualche ricco premio! Per ingannare l’attesa, una buona idea potrebbe essere quella di recuperare le statistiche in merito ai tre giochi, come per esempio quella sui numeri ritardatari. Partendo dal Lotto, dopo l’estrazione che si è tenuta ieri, si è riconfermato il 77 si Palermo come leader dei ritardatari, con 111 assenze. Lo seguono il 28 su Cagliari, a quota 108 estrazioni, il 12 su Roma che non si vede da 103 giorni, il 75 sempre su Roma, con 99 assenze ed, infine, il 37 su Cagliari che non si è visto per 97 estrazioni.

Rivolgendo la nostra attenzione dal 10eLotto, dopo aver archiviato il Lotto e prima di passare alle vittorie del Superenalotto, ci renderemmo conto di alcune differenze nella top 10. Ora, al primo posto si trova il 14 a pari merito con il 5, entrambi con 22 giorni di ritardo. Si prosegue, poi, con il 27 a quota 19 assenze, seguito dal 53 con le sue 17 estrazioni mancate. Con un maggiore stacco, poi, si piazza l’80 (14 assenze), seguito dal 75 a quota 12 e dal 2, in ritardo di 10 estrazioni. La top 10 dei ritardatari del 10eLotto, infine, si conclude con il 78, il 69 e il 24, tutti e tre con 9 estrazioni di ritardo.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, massi da parte il Lotto e il 10eLotto, dedichiamoci al Superenalotto, del quale sono fortunatamente disponibili le quote del concorso di ieri. Partiamo subito con il sottolineare che ieri nessuno si è riuscito ad aggiudicare i punti da “6”, che permettono di accedere all’interezza del montepremi disponibile. Di conseguenze, il jackpot odierno del Superenalotto vale 42 milioni di euro, peraltro la cifra che è stata vinta il 10 agosto da un fortunatissimo giocatore di Teramo. Tornando all’estrazione di ieri, di particolare importanza sono stati i 7 premi da “5” assegnati, dal valore di 26.725,45 euro. Da segnalare, poi, anche i 4 premi da “4 Stella”, valsi 29.614 euro ad ognuno dei giocatori, e i 110 premi da “3 Stella” dal valore di 2.283 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Immaginando un giorno di riuscire ad acciuffare un jackpot del Superenalotto, o qualche ricchissimo premio nel Lotto o nel 10eLotto, molti giocatori potrebbero porsi una domanda fondamentale: come investire le vincite? Il nostro consiglio è quello, dopo aver ovviamente pensato a tutte le esigenze e a quei sogni tenuti troppo a lungo nel cassetto, di scegliere un progetto innovativo e indipendente, fornendogli parte del considerevole budget a disposizione. Per fare un esempio, guardando sulla piattaforma Kickstarter, potremmo optare per l’Alpha Pillow 3D.

Si tratta, a conti fatti, di un cuscino progettato per fornire il massimo comfort possibile. Prodotto in memory foam infuso di acqua-gel, è in grado di mantenere al minimo la temperatura percepita sul volto durante il sonno. I materiali, inoltre, lo rendono ipoallergenico e antimacchia, con la promessa di catturare poca polvere. Infine, è progettato con una trama in 3 dimensioni, che lo protegge dalle fisiologiche deformazioni che colpiscono gli altri cuscini.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I giocatori che ora si trovano indecisi sui numeri da scegliere per il Lotto, il 10eLotto o il Superenalotto, potrebbero rivolgersi al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri i sogni, i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo l’eccezionale notizia della nascita, allo zoo di Francoforte, di due cuccioli di tigre di Sumatra, primi esemplari nati negli ultimi 10 anni. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 22 che rappresenta l’animale, o anche il 29, che è l’animale con i cuccioli. La tigre, invece, è il 64, così come lo zoo è il 60 e il 2 i cuccioli. Infine, si potrebbe anche scegliere il 16, che rappresenta l’isola, ovvero Sumatra.











