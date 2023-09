Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 settembre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 SETTEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, martedì 19 settembre 2023, si aprirà un nuovo ciclo di estrazioni settimanali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi e jackpot in attesa di qualche fortunato che riesca a metterci le mani sopra! Si tratterà del primo appuntamento settimanale, che poi si ripeterà nuovamente nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, che chiuderà il ciclo in attesa del martedì successivo.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto bisognerà attendere fino a questa sera, quando verranno sorteggiati ed annunciati. Nell’attesa, però, per farci un’idea più precisa sui premi in palio nei tre giochi, possiamo recuperare l’esito dell’ultima estrazione, ovvero quella che si è tenuta sabato scorso, il 16 settembre. Partendo dal Lotto, il premio più alto, dal valore di ben 16.125 euro, è stato assegnato a Terni, seguito dalle due vittorie speculari segnate a Parma e Sestri Levante (Genova), dal valore di 12.900 euro. Il podio, infine, si completa con gli 11.250 euro vini a Roma.

Recuperate le quote del Lotto, prima di scoprire quelle del Superenalotto, dalle quali dipende il jackpot in palio oggi, scopriamo anche quanto è stato vinto nell’ambito del 10eLotto. Il premio più alto è valso ben 20mila euro ad un fortunato giocatore di Bologna grazie ad un “9”. Al secondo e terzo posto, invece, si trovano da due premi speculari da 9mila euro, vinto grazie ad un “4” centrati entrambi a Novi Ligure (Alessandria).

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messi da parte il Lotto e il 10eLotto, vale ora la pena concentrarsi sul Superenalotto, che nella giornata di sabato scorso non ha visto centrare nessun punto da “6”. Nessuno, dunque, si è portato a casa l’ambito montepremi massimo, che è cresciuto nuovamente al punto che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 56,7 milioni di euro! Invece, due fortunatissimi giocatori si sono portati a casa 319.022,34 euro l’uno grazie ai punti da “5+1”, mentre altri 4 giocatori hanno centrato il punto da “5”, vincendo 51.534,38 euro ognuno. Da segnalare, infine, i 2 fortunati che hanno centrato il “4 Stella”, dal valore di 35.235 euro e i 102 che hanno centrato il punto “3 Stella” valso 2.761 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Sicuramente si tratta di una domanda che i tantissimi giocatori si sono posti almeno una volta, fantasticando di riuscire a mettere le mani sull’importante premio. Noi, come sempre, suggeriamo di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze e necessità, riservando poi parte del premio per quei sogni da sempre tenuti nel cassetto. Inoltre, una piccola parte del budget potrebbe essere utilizzato per investire in un innovativo progetto.

Guardando alla piattaforma KickStarter, oggi suggeriamo il progetto Rise Centered. Concretamente si tratta di una sveglia prodotta completamente con materiali naturali, impreziosita con una sfera di sale dell’Himalaya che la rende anche un complemento d’arredo unico. Il suo vantaggio principale è quello di permetterci di dire addio al cellulare e alle varie connessioni, migliorando la qualità del risveglio utilizzando suoni naturali ambientali.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora, attirato dai premi, qualche nuovo giocatore potrebbe essere desideroso di piazzare la sua scommessa, trovandosi però indeciso sui numeri da scegliere. In questo caso si potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce i sogni, ma anche le storie o le notizie, in numeri, utili per la scommessa. Per fare un esempio, prendiamo il recente intervento chirurgico eseguito al Policlinico di Bari, dove un’equipe di chirurghi ha eseguito un’operazione alla cornea del paziente completamente da remoto, utilizzando la connessino 5G, con esiti positivi. Per la Smorfia potremmo scegliere il 12, che rappresenta il chirurgo, ma anche il 9 per la cornea. Similmente, il 16 rappresenta l’operazione, mentre il 41 l’ospedale.

