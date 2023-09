Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 19 settembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, TORNA ANCHE OGGI 19 SETTEMBRE 2023 CON I RUOI PREMI

Cresce l’attesa per il primo appuntamento settimanale con l’estrazione del Simbolotto, l’apprezzato gioco basato sui simboli che si associa, ogni settimana, a Lotto, 10eLotto e Superenalotto! Infatti, dopo l’estrazione odierna, il gioco tornerà protagonista anche nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, seguendo sempre il Lotto, prima di prendersi una breve pausa in vista del martedì successivo, che darà nuovamente il via alle danze.

L’estrazione del Simbolotto mette in palio fino ad un massimo di 10mila euro, in attesa dei fortunati giocatori che riusciranno a centrare tutti e 5 i simboli sorteggiati in serata! Vi sono, però, anche numerosi altri premi per i “meno” fortunati che indovineranno solamente parte dei simboli vincenti, da un massimo di 50 euro con 4 indovinati, ad un minimo di 1 euro indovinandone solamente 2. Piazzare una scommessa nel Simbolotto, inoltre, è totalmente gratuito e richiede ai giocatori semplicemente di giocare al Lotto un qualsiasi importo, ma avendo cura di selezionare la ruota in promozione, che per il mese di settembre sarà quella di Palermo.

SCOPRI I SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Insomma, giocare al Simbolotto non richiede alcuna spesa, oltre a quella per la scommessa del Lotto, ma di fatto raddoppierà le possibilità di vincita! Tuttavia, bisogna anche tenere a mente che vi è un piccolo limite, ovvero l’impossibilità di scegliere personalmente i simboli validi per la giocata, che saranno, invece, assegnati in modo automatico e casuale dal sistema una volta ricevuta la scommessa nel gioco principale.

Per sapere quali saranno i simboli vincenti del Simbolotto di oggi bisognerà attendere la sera, quando l’estrazione del Lotto si concluderà e lascerà momentaneamente il palco ai simbolini fortunati. Nell’attesa tuttavia, possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da tempo non vengono sorteggiati. Partendo dal ricordare che l’ultima estrazione, quella di sabato, ha visto uscire la Gatta (3), il Soldato (12), l’Elmo (26), le Nacchere (36) e la Culla (9), scopriremmo subito che il simbolo più ritardatario del Simbolotto si riconferma la Sfortuna (17), assente da 69 giorni. La seguono, poi, la Scala (27), che non è uscita per 41 giorni; la Rondine (45), mancante da 39 giorni; il Baule (14) che non è uscito per 38 volte e l’Ombrello (28), che non si vede da 38 giorni.

