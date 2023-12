SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 2 dicembre 2023

Il momento della verità è arrivato per i giocatori del Simbolotto che hanno deciso di partecipare all’estrazione di oggi di numeri e simboli vincenti. La combinazione fortunata è uscita, dunque è arrivato il momento di controllare la cinquina che può valere una vincita importante. A tal proposito, per scoprire se la vostra schedina è vincente, dovete confrontare la combinazione di simboli che è stata stampata sullo scontrino di gioco con i cinque simboli estratti. Si vince indovinando almeno 2 tra i simboli estratti, a prescindere dall’ordine di estrazione. L’importo del premio varia in base al numeri di numeri-simboli indovinati e all’importo che si è scelto di puntare al Lotto sulla ruota del mese associata al Simbolotto.

Ipotizzando, dunque, un importo di giocata di un euro, le vincite nette sono di 10mila euro per il 5, invece 50 euro per il 4, cinque euro per il 3, un solo euro indovinando 2 simboli. Ora vi lasciamo ai numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi: la Risata (19), l’Elmo (26), i Topi (11), l’Elica (33), la Balestra (22).

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI SABATO 2 DICEMBRE 2023: IN ARRIVO GRANDI PREMI?

Chiudiamo la settimana di giochi anche con il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto protagonista con una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che sono associati ad altrettanti numeri. Un gioco ormai consolidato ed entrato nella tradizione, visto il grande successo che ha riscosso. Merito anche della semplicità della modalità di gioco, visto che basta effettuare una giocata al Lotto optando per la ruota mensile in promozione per ottenere in maniera del tutto automatica la cinquina di numeri e simboli. Quindi, non c’è nessuna scelta da fare anche in vista dell’estrazione di oggi, sabato 2 dicembre 2023.

Peraltro, la giocata che viene abbinata è pure gratuita, per cui si ha una seconda occasione di vincita in un gioco parallelo senza aggiungere alcun importo a quello che si spende per partecipare all’estrazione del gioco principale. Per quanto riguarda la ruota in promozione, ha fatto il suo debutto la ruota di Venezia. Una volta effettuata la giocata, non vi resta che attendere l’estrazione del Simbolotto dei numeri e relativi simboli vincenti.

SIMBOLI E NUMERI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Stiamo per scoprire i numeri e simboli vincenti del Simbolotto relativamente all’estrazione di oggi, sabato 2 dicembre 2023. Nel frattempo, ci soffermiamo sulle statistiche, a partire dai numeri e simboli ritardatari. Al primo posto c’è 10 Fagioli, che ha accumulato finora 53 ritardi. Al secondo posto c’è 32 Disco, simbolotto che invece è arrivato a 34 assenze. Due in più rispetto a 23 Amo, che quindi si sistema al terzo posto, sul gradino più basso del podio. Scendiamo dal podio, per passare al 43 Funghi, che invece ha accumulato 29 ritardi, uno in più del 5 Mano, che invece è al quinto posto di questa speciale classifica.

Tocca ora al sesto posto, con il 7 Vaso che non si vede da 25 appuntamenti. Alle sue spalle c’è 1 Italia con 17 ritardi, una in meno per 24 Pizza. Passiamo al 26 Elmo che è arrivato a quota 14 assenze, una in più di un tris di simbolotti che hanno accumulato le stesse assenze. Ci riferiamo a 37 Piano, 29 Diamante e 45 Rondine che completano così la top ten dei ritardatari del Simbolotto.











