Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 settembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 SETTEMBRE 2023

Le estrazioni di questo nuovo mese di Lotto, 10eLotto e Superenalotto vanno avanti anche oggi, sabato 2 settembre 2023, con il concorso numero 114 della Sisal, e mettono a disposizioni dei ricchissimi premi. È il quarto e ultimo appuntamento della settimana e la speranza è che sia molto fortunato. È ancora presto però per saperlo. Come sempre, per conoscere l’esito dei giochi, occorre attendere la sera.

In attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi per quel che concerne Lotto, 10eLotto e Superenalotto, andiamo a scoprire le statistiche, che possono essere un interessante spunto per i giocatori. Per il Lotto, dopo l’estrazione di venerdì 1° settembre, il 28 su Cagliari si è confermato leader dei ritardatari a quota 117 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 75 su Roma a 108, il 37 su Cagliari a 106 e il 2 su Venezia a 102 e il 18 su Palermo a 101 turni di assenza. Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 0 su Napoli è a quota 91 assenze. Tra le decine, la 30-39 su Palermo è ora assente da 66 turni, mentre tra le figure la 3 su Torino arriva a quota 135 estrazioni di assenza. La classifica dei ritardatari del 10eLotto invece vede sul podio il 76 con 20 assenze e il duo composto dall’80 e dall’85, entrambi assenti da 18 estrazioni.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo avere messo da parte il Lotto e il 10eLotto, andiamo a scoprire qualcosa di più sull’imminente estrazione del Superenalotto e sui suoi numeri vincenti. Il concorso, anche nella terza estrazione della settimana, non ha visto nessuna vincita dell’ambitissimo “6”. È per questo motivo che il jackpot è salito a 49,2 milioni di euro. Nell’estrazione di venerdì 1° settembre in compenso sono stati centrati tre punti “5” da 41.429,17 euro ciascuno e un “4 stella” da 40.331 euro. L’ultima vincita del massimo premio in palio è stata da 42,4 milioni di euro ed è stata centrato il 10 giugno 2023 a Teramo. È trascorso ormai molto tempo, per cui in tantissimi sperano di centrarlo.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Sicuramente i giocatori che ci pensano spesso sono tantissimi. Il ricchissimo premio che si ottiene centrando tutti e 6 i numeri estratti ha un impatto importante sul patrimonio di chiunque. Ovviamente, la prima cosa da fare dovrebbe essere quella di pensare alle esigenze più impellenti, togliendosi poi anche qualche sfizio come una vacanza oppure un sogno rimasto nel cassetto per troppo tempo. Infine, parte del premio si potrebbe utilizzare per finanziare un progetto innovativo in attesa di fondi, magari prendendo spunto dalla piattaforma Kickstarter.

Un esempio che è attualmente in fase di finanziamento è Mezmocoin, un affascinante giocattolo tascabile che crea un’illusione ottica girando senza sforzo su una punta in carburo di tungsteno. Si tratta pezzo di arte cinetica che ti invita a immergerti in illusioni ottiche dinamiche e ipnotiche. L’intera collezione è creata ed è composta da otto disegni magici. Ti permette di mantenere la concentrazione, alleviare lo stress o semplicemente giocare sempre e ovunque.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per i giocatori che sono ancora decisi sui numeri che pensano possano essere vincenti per Lotto, del 10eLotto o del Superenalotto, il consiglio è quello di trarre ispirazione dai fatti di attualità. Vi starete chiedendo come. Niente di più semplice. Si può ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con cui si traducono in numeri i sogni, ma anche i racconti o le notizie. Per fare un esempio, prendiamo in considerazione l’uccisione dell’orsa Amarena, che ha sconvolto l’opinione pubblica in queste ore. Il numero associato all’orso in questo caso è l’89, ma la variante dell’orso morto riconduce al 19. I cuccioli che sono stati ritrovati invece riportano al numero 38. L’amarena, che amava mangiare, è rappresentata invece dal 55. Infine, l’ultimo numero potrebbe essere l’88, il cacciatore.

