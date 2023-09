SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 2 settembre 2023

I numeri e simboli vincenti del Simbolotto sono finalmente disponibili. Oggi si è tenuta la nuova estrazione del gioco abbinato al Lotto, quindi la combinazione fortunata è disponibile e pronta per essere controllata. Durante il viaggio tra le 11 ruote del Lotto c’è stato spazio anche per numeri e simboli fortunati, prima che si passasse al concorso del 10eLotto. Vi invitiamo ad approcciarvi con la massima calma a questo momento, anche perché in palio ci sono fino a 10mila euro, oltre ad altri premi.

Anche se si tratta di un gioco gratuito, quindi non avete nulla da perdere, vi invitiamo a controllare le vostre schedine con la massima attenzione. A tal proposito, vi rammentiamo che potrebbe tornarvi utile il sito ufficiale del gioco e quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In alternativa, potete affidarvi alla ricevitoria di fiducia o ad una dislocata sul territorio. Ora lasciamo la parola a numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi: si tratta di 9 culla, 37 piano, 26 elmo, 19 risata, 42 caffè. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO, DOPO IL LOTTO NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI SABATO 2 SETTEMBRE 2023

Non può mancare anche oggi, sabato 15 luglio 2023, il quarto e ultimo appuntamento della settimana con una nuova estrazione del Simbolotto, il concorso che va di pari passo con il Lotto. La ruota abbinata al gioco, per questo mese che è appena iniziato, è quella di Palermo. Per coloro che non ne fossero a conoscenza, ricordiamo le modalità di gioco, che sono piuttosto semplici. Per ogni schedina del Lotto emessa per la ruota in questione, infatti, viene casualmente assegnata una combinazione di 5 simboli, tra i 45 disponibili.

Al termine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, che avviene come di consueto a Roma, saranno estratti anche i 5 simboli vincenti da un meccanismo specifico. Se i simboli vincenti corrisponderanno, il premio sarà di 10 mila euro. Nel caso in cui se ne fossero indovinati soltanto una parte, invece, ci sono dei premi di consolazione. Dopo l’estrazione, dunque, non resta che verificare accuratamente una eventuale vincita, confrontando i simboli stampati sullo scontrino della schedina con quelli decretati dall’urna.

I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In attesa di scoprire quale sarà l’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 15 luglio 2023, andiamo a osservare gli ultimi aggiornamenti alle statistiche di questo concorso. In particolare, soffermiamoci sui simboli ritardatari. Al primo posto della classifica c’è Il Naso (16), che vanta ben 65 assenze. Dietro c’è La Sfortuna (17) con 30 assenze. L’ultimo posto del podio è occupato dal simbolo La Risata (28), che è assente da 28 turni.

Per quanto riguarda la classifica dei frequenti, invece, in testa c’è ancora Il Diamante (29), che è apparso ben 87 volte. Dietro, ci sono due simboli insieme, quelli de Il Cerino (18) a La Gatta (3). Entrambi adesso vantano entrambi 85 apparizioni. Al terzo posto invece è solitario con la figura de Il Soldato (12), che è arrivato a quota 82. Tutto, ovviamente, nell’attesa di sapere ciò che accadrà con l’estrazione odierna.











