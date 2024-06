Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 giugno 2024: i numeri vincenti

LA DEA BENDATA COSA CI REGALERÀ NELL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

La fortuna torna a girare e proprio questa sera ci aspettiamo (ma è più una speranza!) che la Dea Bendata ripeta nel Lotto, oppure nel 10eLotto e anche nel Superenalotto l’ottima settimana inaugurata lo scorso martedì: tra il 10 e il 16 di giungo – infatti – a livello di premi sembra che i tre concorsi abbiano preferito ‘volare basso’, ma martedì 18 giugno sono tornati a far capolino sulle schedine di decide e decine di giocatori alcuni premi veramente ricchi e decisamente gustosi! A livello generale i premi hanno superato l’impressionante soglia dei 34 milioni di euro, con il 10eLotto che si conferma (come quasi sempre avviene) il gioco più fortunato, seguito da Lotto ed – infine – da un Superenalotto che continua a custodire con sempre più gelosia il suo altissimo jackpot.

Procedendo per ordine: ai più curiosi diciamo subito che il bottino più alto vinto tra tutti e tre giochi è valso la bellezza di 100mila euro per quell’unico giocatore napoletano che è riuscito ad indovinare 9 numeri e l’opzione ‘Doppio Oro’ nel 10eLotto; seguito con una distanza abbastanza lunga dal secondo classificato che – questa volta nel Lotto e da Salerno – si è aggiudicato ben 50.596 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota napoletana. Il terzo posto spetta ancora al 10eLotto, con un bottino da 50mila euro tondi vinto in quel di Varedo, alle porte di Monza e Brianza.

Superenalotto n. 97 del 20/06/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 98 del 20/06/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto Bari):

Extra:

Estrazione del Lotto n° 98 del 20/06/2024

RUOTA BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

OCCHI SUL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: OGGI VALE BEN 37,5 MILIONI

Ve l’abbiamo anticipato poco fa – e l’avrete certamente notato anche dalla nostra piccolissima classifica dei premi – ma vi ripetiamo ancora una volta che martedì il Superenalotto è stato il gioco con i risultati peggiori, con solamente due premi (vinti in totale da 57 giocatori) superiori ai mille euro: non passano inosservati i 42.834,81 euro vinti con la combinazione da 5 punti, ma la maggior parte di quei 57 (esattamente 53 in totale) hanno vinto solamente poco meno di 4mila euro con 3 numeri della cinquina e l’opzione ‘Stella’. Veniamo al succo però, perché siamo certi al 100% che a tutti voi interesserà solamente una cosa del Superenalotto: quanto vale oggi il ricchissimo jackpot? La risposta – come sempre – ce la dà l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che oggi – 20 giugno 2024 – ha alzato l’asticella a ben 37,5 milioni di euro!

CON L’ESTATE ALLE PORTE TORNA LA SMORFIA NAPOLETANA: I NUMERI DI OGGI PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO

E veniamo – infine – all’ultima parte di questo articolo, con la quale vi lasceremo tranquilli fino alle ore 20 quando (sempre tra queste righe) potremo scoprire tutti assieme i numeri vincenti che tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto speriamo possano rendere ricco qualcuno tra voi carissimi lettori! Un’ultima parte dedicata alla Smorfia Napoletana che da decenni aiuta i giocatori del Lotto a trovare alcuni numeri per le loro schedine partendo dalla sempre misteriosa interpretazione dei sogni.

Oggi non possiamo che dedicate la nostra attenzione smorfiesca al Solstizio d’estate che raggiungerà il suo picco alle ore 22:50 e aprirà definitivamente le porte alla sempre attesissima estate: tra i numeri si erge tra gli altri il 22, che unito anche al 23 forma la frase ‘solstizio d’estate’; ma non mancano neppure il 4 (la stagione) e l’1 che rappresenta lo splendido sole che oggi brillerà (salvo, come nel nostro caso, la pioggia) più che ogni altro giorno dell’anno. Chi tra voi è un po’ più lungimirante e sognatore potrebbe anche giocarsi il 62 pensando già alle sempre più vicine vacanze, oppure il 16 nel caso in cui la scelta ricadesse su di una villeggiatura marittima!

