Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 20 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

Il Simbolotto è pronto a regalare (letteralmente!) nuovi premi nella serata di oggi – giovedì 20 giugno 2024 – e all’appello sembra che manchiate solamente voi carissimi lettori, troppo presi da questa estate che entra ufficialmente nel vivo, o anche da tutti gli altri concorsi che si susseguiranno rapidi in serata, a partire dal Lotto, per arrivare fino al sempre attesissimo Supernealotto, senza dimenticare il giornaliero MillionDay! Noi – soprattutto se siete degli assidui giocatori e state cercando disperatamente un premio per vivere un’estate da sogno – vi suggeriamo di non ignorare il Simbolotto, perché anche se vanta premi decisamente inferiori (al massimo 10mila euro) alla media dei suoi colleghi ha tutta una serie di regole che lo rendono parecchio interessante!

A cosa ci riferiamo? Semplice: in primo luogo al fatto che si tratta di un gioco gratuito, abbinato ma slegato dal punto di vista dei premi dal Lotto; e secondariamente al fatto che è completamente automatico, al punto che non dovrete letteralmente neppure muovere un dito per tentare la fortuna! Per giocare al Simbolotto – e questo è un punto fondamentale – l’unica cosa che dovrete fare è cercare nell’elenco delle ruote del Lotto quella marchiata con una piccola ‘S’ (per ora è quella di Napoli, ma cambierà dopo il primo di luglio), scegliendo anche solamente 1 numero – ma a quel punto, visto che il valore della scommessa non cambia, tanto vale scommetterne direttamente almeno 5 – ed attendendo fino alle ore 20, quando verranno sorteggiate tutte le combinazioni fortunate!

SIMBOLOTTO: STATISTICHE E REGOLE DA TENERE A MENTE PER LA SCOMMESSA

Ma se da un lato il Simbolotto è gratis ed automatico, dall’altro ha anche un piccolo limite con cui doverete per forza di cose scendere a compromessi: la vostra scommessa – infatti – sarà guidata interamente dal sistema che sceglierà per voi cinque simboli con cui parteciperete al concorso. Se non dovessero piacervi, non potrete farci nulla, ma rimane sempre aperta la possibilità di piazzare più di una scommessa nel Lotto per avere diverse cinquine del Simbolotto su cui fare affidamento.

Fermo restando che si tratta solamente di un’indicazione un po’ fine a se stessa, prima di salutarvi vi ricordiamo anche (che secondo il sito EstrazioniDelLotto) tra i 45 simboli il più fortunato in assoluto è il Cerino (18), uscito in ben 106 estrazioni complessive, di cui l’ultima solamente lo scorso martedì; mentre dell’altra parte della ‘barricata’ troviamo nel ruolo di più sfortunato del Simbolotto i Fagioli (10) che seppur siano usciti anche loro martedì, a livello generale vantano solamente una frequenza di 73.

