Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 20 luglio 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Messi da parte i numeri vincenti del Superenalotto, che possono essere facilmente recuperati scorrendo poco più avanti in questa pagina, tocca ora scoprire l’esito delle estrazioni di Lotto e 10eLotto. Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che ha lasciato poi rapidamente spazio agli altri 10 numeri vincenti.

Complessivamente, insomma, i numeri estratti sono veramente parecchi, ragione per cui è importante dedicare la massima attenzione al ricontrollo delle schedine, utilizzando magari diversi siti. Oltre a questo, ilSussidiario.net, si potrebbe dare anche un’occhiata ai siti ufficiali dei due giochi, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, o ancora all’app dedicata MyLotteries. Ma ora scopriamo subito i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 88 del 20/07/2023

1 – 9 – 10 – 11 – 16 – 19 – 31 – 32 – 42 – 53 – 59 – 63 – 67 – 68 – 71 – 74 – 84 – 85 – 87 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 10

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 10 – 59

Extra: 6 – 13 – 15 – 27 – 28 – 33 – 34 – 54 – 55 – 57 – 61 – 66 – 69 – 81 – 82

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 88 del 20/07/2023 BARI 10 59 71 54 55 CAGLIARI 85 67 19 81 27 FIRENZE 68 71 13 90 69 GENOVA 11 32 81 31 16 MILANO 87 53 34 33 15 NAPOLI 63 90 13 54 66 PALERMO 16 31 82 57 41 ROMA 9 1 6 82 84 TORINO 42 84 6 28 41 VENEZIA 68 74 61 33 63 NAZIONALE 35 3 89 51 56

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, giovedì 20 luglio 2023, si sono ufficialmente aperte le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che come sempre di aprono proprio da quest’ultimo gioco. In palio ricordiamo che c’è un jackpot dall’incredibile valore di 28,3 milioni di euro, in attesa di chiunque riesca ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti. Vista l’importanza del premio messo a disposizione dei giocatori, è piuttosto importante il ricontrollo della corrispondenza tra i numeri giocati e quelli estratti, soprattutto prima di darsi per vinti, gettando nella spazzatura la propria schedina.

Oltre che controllare questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche utilizzare il comodo e semplice tool di verifica della vincita presente sul sito ufficiale del gioco. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando l’appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto che si terranno tra pochissimo!

Ultima estrazione Superenalotto n. 88 del 20/07/2023

Combinazione Vincente

47 62 41 65 14 88

Numero Jolly

39

Superstar

37

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 20 luglio 2023, tornano gli ormai consueti appuntamenti con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi in palio! Si tratta del secondo appuntamento settimanale, con le danze che si sono aperte nella giornata di martedì, e continueranno con l’estrazione extra di domani, venerdì, per poi concludersi solamente sabato prima di tornare protagonisti la prossima settimana.

Come sempre, le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto verranno fatte questa sera, e prima di allora sarà impossibile conoscerne gli esiti. Per ingannare l’attesa, e farci un’idea sui possibili premi in palio, però, recuperiamo quanto accaduto dopo la scorsa estrazione, quella di martedì 18 luglio 2023, partendo dal principale dei giochi, ovvero il Lotto. La vincita più alta della giornata è stata assegnata ad un giocatore di Palermo, che si è portato a casa ben 126.750 euro. Segue, poi, la vincita da 49.500 euro segnata a Crotone, mentre il podio è completato dai 14.750 euro vinci a Nova Milanese (Monza e Brianza). Complessivamente martedì nel Lotto sono stati assegnati premi per 10,3 milioni di euro.

Recuperato il Lotto, prima di dedicare le nostre attenzioni al Superenalotto e al suo ricco jackpot che continua a crescere, vediamo anche quanto accaduto nell’ambito del 10eLotto, che martedì ha assegnato in totale ben 22,8 milioni di euro. Il premio più alto se l’è portato a casa un giocatore di Roma, dal valore di 101 mila euro grazie ad un “9 Oro”. In generale, il Lazio è stato protagonista della giornata di martedì, con altri due premi dal valore di 10 mila euro vinti a Roma e a Bassano Romano (Viterbo), grazie ad un “8” e ad un “5 Doppio Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperati gli esiti del Lotto e del 10eLotto, ora tutta la nostra attenzione dev’essere rivolta al Superenalotto, che neppure nella giornata di martedì ha visto uscire alcun “6”. Questo significa, dunque, che il jackpot del Superenalotto vale oggi 28,3 milioni di euro! Nessuno, insomma, si è portato a casa il montepremi massimo, ma un fortunatissimo giocatore di Tricarico (Matera) è riuscito ad acciuffare l’altrettanto ghiotto punto da “5+1”, portandosi a casa la bellezza di 590.296,75 euro. Da segnalare anche i 3 punti da “5” che sono valsi 63.570,42 euro l’uno, e gli altrettanti da “4 Stella” dal valore di 42.312 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Sicuramente è una domanda che la maggior parte dei giocatori si sarà posto almeno una volta, sognando un giorno di mettere le mani sulla totalità del ricco bottino in palio. Una buona idea, dopo ovviamente aver pensato alle esigenze e a quei sogni nel cassetto che si credevano irrealizzabili, potrebbe essere quella investire su di un innovativo progetto, scegliendolo dalla piattaforma Kickstarter. Si potrebbe, per esempio, optare per il Machine Era Wallet, ovvero un portafogli pensato esclusivamente per carte e tessere, prodotto in titanio, ottone o alluminio nero. Si tratta, concretamente, di un porta tessere, ma estremamente resistente, oltre che comodo, pratico e bello da vedere. Pensato per essere anche a prova di proiettile, e dotato della protezione RIFD.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Chi, ora, desiderasse piazzare una scommessa nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto, potrebbe trovarsi leggermente indeciso sui numeri su cui puntare. In tal caso, si potrebbe utilizzare il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce i sogni, i racconti e le notizie in numeri. Per fare un esempio, prendendo l’importante notizia di ieri del presidente egiziano al-Sisi che ha concesso la grazie a Partick Zaki, lo studente universitario di Bologna, ma originario dell’Egitto, che si è laureato dopo 15 mesi di prigionia a causa delle sue idee politiche. Per la Smorfia, si potrebbe utilizzare il 44, ovvero il carcere, ma anche il 70, che rappresenta la grazie. L’87, invece, è l’università, ma si potrebbe anche optare per l’88 che rappresenta il giornalismo (tema della sua tesi di laurea), o il 32, per gli anni del giovane egiziano.











