Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 20 luglio 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE FORTUNATA QUELLA DI OGGI 20 LUGLIO 2023?

Oggi, giovedì 20 luglio 2023, si terrà la seconda estrazione settimanale del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto che mette in palio per ben quattro volte a settimana (unitamente alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto) fino ad un massimo di 10 mila euro! Il gioco, poi, tornerà protagonista anche nella giornata di domani, venerdì 21, ed in quella di sabato 22, interrompendosi poi fino al prossimo martedì.

Insomma, in palio nel Simbolotto ci sono fino a 10 mila euro, che attendono i giocatori che riusciranno a mettere le mani su tutti e 5 i simboli, con i relativi numeri, estratti in serata. Vi sono, però, anche numerosi altri premi per tutti coloro che riusciranno ad indovinare solamente una parte dei simboli vincenti, che vanno da un massimo di 50 ad un minimo di 1 euro. Tentare la fortuna in questo particolare gioco, inoltre, è completamente gratuito, mentre l’unico modo per piazzare la propria scommessa è quello di giocare al Lotto, a cui il Simbolotto è associato, selezionando però la ruota in promozione, che per tutto il mese di luglio sarà quella Nazionale.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Giocare al Simbolotto, insomma, è completamente gratuito, ma di contro ai giocatori non sarà data la possibilità di scegliere autonomamente i propri simboli su cui scommettere. Sarà, infatti, il sistema, una volta ricevuta la scommessa nella ruota promozionale del Lotto, ad assegnare casualmente 5 simboli ai giocatori, che verranno stampati sul fondo della schedina, e costituiranno la propria scommessa per questo gioco.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto bisognerà, ovviamente, attendere questa sera, quando si concluderà il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che lascerà poi spazio ai 5 simboli vincenti, prima di passare al 10eLotto. Nell’attesa, ricordando che seguiremo le estrazioni in diretta, possiamo anche recuperare alcune utili statistiche, per esempio quella sui simboli estratti meno frequentemente. L’ultima estrazione del Simbolotto ha visto uscire la Scala (27), l’Elmo (26), l’Italia (1), il Caffè (42), le Nacchere (36); e pertanto il simbolo più ritardatario è ora il Naso (16), che non compare da 88 giorni. Lo seguono, poi, la Luna (6) assente per 81 giorni; l’Amo (23) che non esce da 60 giorni; le Forbici (39) con 46 assenze ed, infine, il Ragazzo (15) con un totale di 43 assenze.

