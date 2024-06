Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 21 giugno 2024: numeri vincenti e Jackpot

COME GIRERÀ L’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI?

Con l’arrivo del venerdì è il profumo del primo fine settimana estivo del 2024 torniamo – come sempre da diversi mesi a questa parte – dell’estrazione extra del Lotto, sempre accompagnato dagli amatissimi 10eLotto e Superenalotto che tutti assieme daranno a voi carissimi giocatori l’opportunità di sfidare la Dea Bendata della fortuna per portarvi a casa qualche premio che a malapena riuscireste ad immaginare! Abbiamo detto che quella di oggi del Lotto e compagnia è un’estrazione extra perché (e crediamo che molti tra voi non se lo ricorderanno più) è stata introdotta sul finire del 2023 per raccogliere fondi a sostegno della ricostruzione dell’Emilia-Romagna, distrutta e martoriata dall’alluvione dello scorso anno.

E cosa rende ancora migliore fare del bene per qualcuno in difficoltà, se non la possibilità di portarsi anche a casa un qualche piccolo (o, meglio ancora, grande) gruzzoletto?! Se vi chiedeste quanto c’è in ballo, per rispondervi dobbiamo guardare indietro nel tempo a 24 ore fa, precisamente alle estrazioni di ieri in cui tra tutte le nostre regioni ha esultato – in particolare – la Lombardia con tre premi da 50mila, 20mila e 8mila euro vinti nel 10eLotto per un totale di oltre 78mila euro; mentre per la Puglia ha festeggiato con gli oltre 73mila euro vinti nel Lotto in due tornate da 50mila e 23.750 euro.

TORNA IL SUPERENALOTTO TRA JACKPOT, JOLLY E SUPERSTAR: QUANTO SI VINCE?

Ma tra il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto il gioco sicuramente più ricco e pregno di opportunità è proprio l’ultimo, che oltre ad 11 categorie di vincite in parte superiori ai mille euro vanta anche un fenomenale jackpot! Quanto vale? È presto detto, perché visto che nessuno tra voi cari giocatori riesce a metterci le mani sopra da ormai (quasi) un mese e mezzo, da maggio a questa parte è cresciuto e cresciuto, raggiungendo oggi – venerdì 21 giugno 2024 – la soglia dei 38,1 milioni di euro!

Per portarveli a casa (ma siamo anche quasi certi che non serva dirvelo) dovrete ovviamente indovinare tutti e 6 i numeri che verranno estratti in serata; mentre noi vi suggeriamo anche di scegliere le opzioni ‘Jolly’ e ‘SuperStar’ del Superenalotto perché – e qui dobbiamo tornare al 6 giugno – nel primo caso (indovinandolo) potreste vincere più di 300mila euro e nel secondo premi che vanno dai 2 milioni fino ai 5 euro in base a quanti altri numeri indovinate.

COME FUNZIONA LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO

Se ci seguite tutti i giorni (e nel caso non lo facciate, vi invitiamo caldamente a farlo!) sapete bene che quando vi parliamo di Lotto, 10eLotto e Superenalotto ci piace sempre dedicare anche alcune righe alla Smorfia Napoletana che – e ci rivolgiamo soprattutto a chi non la conosce – potrebbe aiutarvi a trovare una combinazione di numeri (forse) vincenti. Come? Per spiegarvelo facciamo un passetto indietro e vi facciamo direttamente un esempio, partendo dalla recentissima notizia del ritrovamento di alcuni fossili in Brasile di un antichissimo antenato dei nostri coccodrilli, risalente all’epoca dei dinosauri e mai scoperto fino ad ora.

Tenendo a mente l’incipit, andiamo a sfogliare il ‘dizionario’ della Smorfia per trovare tutte le parole che potremmo associare alla notizia: gli occhi ci cadrebbero sicuramente su ‘coccodrillo’ e l’associato ‘rettile’, ma anche sulla ‘scoperta’, sul ‘fossile’ e sull’America. Guardando la colonnina dei numeri, nel Lotto o nel 10eLotto e nel Superenalotto potremmo giocare (in ordine) la combinazione: 46-10-27-16-89!











