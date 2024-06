Simbolotto, Lotto: simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi, venerdì 21 Giugno 2024

Un nuovo appuntamento con Lotto e Simbolotto prima di dare il via ad un caldo weekend: stiamo parlando dell’estrazione in programma oggi, venerdì 21 giugno 2024. L’orario a cui fare riferimento è sempre quello delle 20, quando dopo il viaggio nelle ruote d’Italia sarà il momento di andare alla scoperta della cinquina vincente di simboli e numeri per il divertente concorso che appassiona ogni volta migliaia di persone. Per partecipare la regola è sempre una sola: selezionare la ruota di Napoli, almeno fino alla fine del mese in corso, a cui è abbinata.

La speranza di coloro che lo hanno in queste ore e che avranno tempo di farlo fino a poco prima dell’estrazione è di vincere i 10.000 euro in palio, ovvero il massimo offerto da questo concorso molto semplice. Non è poco se consideriamo che il costo per la partecipazione ammonta ad un solo euro, ovvero il corrispondente della spesa per la giocata del Lotto. Insomma, di fatto il gioco del Simbolotto non prevede alcuna tariffa.

Le curiosità sulla prossima estrazione del Simbolotto

Un aspetto da tenere conto in modo prioritario per il concorso del Simbolotto, tuttavia, è relativo al fatto che non è possibile i simboli e i numeri da inserire nella schedina, in quanto il meccanismo è automatico. Dopo avere giocato al Lotto nella ruota di Napoli, in fondo al documento comparirà di default la cinquina. Bisogna dunque affidarsi semplicemente alla sorte per capire se si è riusciti a vincere qualche premio, tra quello massimo e quelli di consolazione messi a disposizione. Ad esempio, la scorsa estrazione, la combinazione vincente era composta da Ombrello (28), Sfortuna (17), Luna (6), Forbici (39) e Topi (11).

Ci sono dei simboli che si ripetono spesso, è proprio il caso dell’Ombrello e dei Topi, che nel periodo più recente si sono fatti vedere più volte. Al contrario ce ne sono altri che invece sembrerebbero essere spariti, come la Gatta che non appare da ben 29 estrazioni. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà in quella di oggi.











