Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 21 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 LUGLIO 2023

Nuovo appuntamento extra con l’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, venerdì 21 luglio 2023. Non si ferma la caccia ai ricchi premi che si possono vincere compilando l’apposita schedina, perciò l’attesa può essere ideale per scoprire com’è andato il concorso del 20 luglio e farsi quindi un’idea delle cifre che si possono vincere partecipando a questi popolari giochi.

Iniziamo a vedere com’è andato il concorso precedente del Lotto. La vincita più golosa è stata acchiappata a Roma con l’opzione Simbolotto, fruttando ben 114.000 euro. La ruota della Capitale ha inoltre riservato due terni secchi sulla ruota della Capitale, uno da 18.000 euro (1-6-82) e uno da 13.500 euro (1-6-9). Insomma, meno vincite rispetto al solito ma tutte con cifre decisamente accattivanti.

Che cosa è successo invece per quanto riguarda il 10eLotto? Ve lo diciamo subito: un giocatore di Manduria, in provincia di Taranto, e uno di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, sono riusciti entrambi nell’impresa di acchiappare un 8 Oro da 30mila euro ciascuno. Vinti poi 6.000 euro a Plataci, in provincia di Cosenza, tramite un 6 Doppio Oro, mentre il podio della giornata è stato completato dai 12.500 euro vinti ad Aprilia, in provincia di Latina, grazie a un 6 Oro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Adesso che abbiamo ben chiari gli esiti del precedente concorso per quanti concerne il Lotto e il 10eLotto, possiamo dedicarci a capire com’è andata la scorsa estrazione del Superenalotto. Di certo, il “6” non si è fatto vedere, così stasera si concorre per un jackpot di 28,9 milioni di euro, dunque in costante aumento. Nella giornata di ieri soltanto 3 giocatori hanno acchiappato i “punti 5”, portando così a casa 62.144 euro. Sono poi stati 419 i “punti 4” del valore di 456 euro, 17.802 i “punti 3” da 32 euro ciascuno e infine 291.240 i “punti 2” da 6 euro.

Abbiamo ancora le quote SuperStar del Superenalotto da esaminare! I “4 stella” indovinati sono stati 4, per un valore di 45.633 euro ognuno. Si segnalano ancora 111 “3 stella” da 3.218 euro, poi 1.587 “2 stella” da 100 euro, 10.582 “1 stella” da 10 euro e ancora 25.415 “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Dedichiamoci ora a sognare a occhi aperti su come potrebbe essere investito il ricchissimo jackpot del Superenalotto, che potrebbe essere acchiappato da un momento all’altro! Siamo sicuri che ognuno di voi avrà già un’idea precisa su come utilizzare il denaro in premio con questo gioco, ma un piccolo suggerimento può fare sempre comodo!

Per questo motivo vi suggeriamo un progetto creativo e innovativo da finanziare attraverso la nota piattaforma Kickstarter. Se siete amanti dei campeggi e dei viaggi, un progetto che non potete mancare di curiosare è Infinity Tool: si presenta come un bracciale di plastica, ma questa è soltanto una delle sue funzioni. Può infatti estendersi e diventare un utile strumento per agganciare, tenere insieme, riparare. Nella sua versione fluorescente diventa visibile nella luce notturna e può fornire illuminazione, per esempio in una tenda, per mezz’ora.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Avete ancora qualche incertezza sui numeri che vi piacerebbe giocare al Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Siete nel posto giusto, perché questo è il paragrafo dedicato a scovare fatti di cronaca interessanti da cui poter ricavare dei numeri attraverso la Smorfia Napoletana.

L’estate e il caldo hanno portato a un duro avvertimento dell’Anas, ossia quello di non gettare mozziconi di sigarette a terra per scongiurare il rischio di incendi, in quanto basta davvero poco per scatenare una piccola scintilla e quindi generare un incendio di proporzioni molto più vaste. Il numero associato alla sigaretta è il 6, mentre il mozzicone è rappresentato dal 46. Se parliamo di incendio, lo troviamo rappresentato sia dal numero 76 ma anche dal 34, che indica nello specifico l’atto di provocare un incendio.











