SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 21 luglio 2023

Anche oggi, venerdì 21 luglio 2023, è arrivato finalmente il momento di scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto, il gioco che mette in palio fino ad un massimo di 10mila euro e che è associato all’estrazione del Lotto. Da poco, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali che ha lasciato spazio ai 5 simboli vincenti, con i loro relativi numeri.

Seppur si tratti di un gioco che non richiede investimenti economici, ricordiamo che rimane importante verificare con cura la corrispondenza tra i numeri giocati e quelli estratti, specialmente prima di darsi per vinti e gettare nella spazzatura la schedina. Per farlo, oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, si può facilmente controllare anche quello ufficiale del Lotto, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito spazio ai simboli vincenti del Simbolotto di oggi, che sono: l’Italia (1), la Rondine (45), il Piano (37), la Rana (13), il Quadro (40).

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 21 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, venerdì 21 luglio 2023, torna nuovamente protagonista l’estrazione del Simbolotto, come sempre abbinata a quelle di Lotto, 10eLotto e Superenalotto! Si tratta di un appuntamento extra, che si accompagna alle classiche estrazioni che si tengono tutti i martedì, giovedì e sabato, recentemente introdotto per raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Emilia Romagna, dopo la violenta alluvione che l’ha colpita il 2 e 3 maggio scorsi.

Insomma, chiunque decidesse di giocare al Simbolotto proprio oggi dovrà sapere che qualsiasi provente ricavato sarà devoluto per la ricostruzione della regione, mentre i premi vinti saranno, comunque, assegnati ai giocatori fortunati. In palio in questo gioco ricordiamo che ci sono fino ad un massimo di 10 mila euro che attendono chiunque riesca ad indovinare tutti e 5 i simboli estratti in serata, ma anche altri ricchi premi in attesa di chi riesce a centrarne solamente una parte. Giocare al Simbolotto, inoltre, è semplicissimo e viene ai giocatori esclusivamente di piazzare una scommessa nel Lotto, avendo cura di scegliere la ruota promozionale del mese, che per tutto luglio sarà quella Nazionale.

SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Piazzare una scommessa nel Simbolotto, inoltre, non richiede ai giocatori neppure alcun investimento economico, trattandosi di un gioco completamente gratuito. L’aspetto negativo, però, è che non sarà data la libera scelta sui simboli oggetto della scommessa, ma sarà il sistema ad assegnarne in modo casuale cinque a tutti i giocatori, stampandoli al fondo della schedina principale del Lotto.

Per sapere se nella giornata di oggi si è riusciti a portare a casa un qualche premio dal Simbolotto occorrerà, però, attendere questa sera, una volta che si sarà concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Per ingannare l’attesa, nel frattempo, possiamo rapidamente dare un’occhiata ad alcune utili statistiche, come quella sui simboli ritardatari, o meno fortunati, ovvero quelli che mancano da diverse estrazioni consecutive. Ieri, giovedì 20 luglio, nel Simbolotto, sono stati estratti la Scala (27), il Quadro (40), la Festa (20), il Caffè (42), il Vaso (7), pertanto il simbolo più in ritardo ora è il Naso (16) che manca da ben 90 giorni. Lo seguono, poi, la Luna (6), con 83 assenze; l’Amo (23), con un ritardo di 62 giorni; le Forbici (39) che non si vedono da 48 giorni e il Ragazzo (15) assente da 45 estrazioni.

