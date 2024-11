La fortuna è pronta – lo speriamo – a colpire nuovamente in questo giovedì 21 novembre 2024 con l’ormai immancabile (e sempre amatissimo!) concorso del Simbolotto che in serata renderà nuovamente protagonista indiscussa la tradizionale Smorfia Napoletana e – in particolare – le sue immagini trasformate per l’occasione in simpatici e coloratissimi simboli: se non lo sapeste (poi non preoccupatevi che recupereremo anche tutto quello che c’è da sapere su questo singolare concorso) i 45 simboli protagonisti del Simbolotto sono – infatti – scelti tra i primi 45 che compongono il vocabolario smorfiesco partendo ovviamente dall’1 associato alla nostra bella Italia, passando per l’odiata sfortuna associata al 17, fino al 20 e 25 della festa e del Natale per arrivare da ultimo fino al 45 della Rondine.

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO ASSOCIATO AL LOTTO: OCCHI SULLA RUOTA DI TORINO

Ma senza dilungarci troppo sul tema simboli del Simbolotto (e sappiate, comunque, che l’elenco completo è ovviamente disponibile sul sito ufficiale del gioco), qui ci preme più soffermarci sulle – ve lo assicuriamo: semplicissime – regole che dovrete tenere a mente se deciderete nelle prossime ore di tentare la fortuna che potrebbe valervi un minimo di 1 euro ed un massimo – addirittura – di 2 milioni in base a quanto avrete deciso di puntare piazzando la vostra scommessa! Prima di tutto, è importante ricordare che il Simbolotto non è un concorso a sé stante, ma si lega a filo doppio ed indelebilmente al Lotto ed in particolare – ma solo fino al 30 di novembre – alla sua ruota di Torino.

Puntando su cinque numeri che vi piacciono nel Lotto di Torino e scegliendo l’apposita casellina associata al Simbolotto potrete partecipare al sorteggio serale e – questa certamente un gran notizia – non dovrete pagare alcun tipo di maggiorazione: d’altra parte il ‘malus’ con cui dovrete fare i conti è che non potrete scegliere personalmente i vostri simboli preferiti, dovendovi accontentare senza possibilità d’appello della cinquina che vi assegnerà casualmente il sistema, facendovela trovare pronta in calce alla schedina del Lotto.