È ORA DELL’APPUNTAMENTO CON IL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI IN VISTA DEL JACKPOT

Sono scoccate da pochissimo le ore 20 in punto ed in questo ormai buio martedì 19 novembre 2024 è arrivato il momento di concentrarci attorno all’estrazione del Superenalotto che con i suoi numeri vincenti e il jackpot milionario apre ufficialmente questa serata di concorsi che tra poco – sempre tra queste righe – ci condurrà anche verso le combinazioni protagoniste del Lotto e del 10eLotto: occhi, per ora, puntati sulla sestina vincente che potrebbe valervi un premio compreso tra i 5 euro e i 33,3 milioni che rappresentano il jackpot odierno!

Prima di passare oltre, potrebbe rivelarsi utile ricordarvi che – specie nel caso in cui abbiate tra le mani una schedina sfortunata – potrete cimentarvi di nuovo nella caccia al jackpot superenalottifero il prossimo giovedì, oppure anche venerdì ed – addirittura – sabato, prima di dover attendere poi un paio di giorni fino al prossimo martedì. Senza indugiare ulteriormente oltre, vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto, augurandovi come sempre un sentito buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 184 del 19/11/2024

Combinazione Vincente

72 – 36 – 68 – 34 – 20 – 74

Numero Jolly

44

SUPERSTAR

49

LOTTO E SUPERENALOTTO, ARRIVA L’ESTRAZIONE CON I NUMERI VINCENTI!

Si riapre l’ennesima settimana di concorsi, estrazioni, numeri vincenti e – ovviamente soprattutto – premi con il primo appuntamento che si terrà in questo freddo martedì 19 novembre 2024 con il trittico composto dagli amatissimi e partecipatissimi Lotto, 10eLotto e Superenalotto: un triplo concorso distinto al quale potrete partecipare singolarmente (scegliendo, insomma, solo uno dei tre), oppure in modo completo, magari aggiungendo anche una piccola scommessa nel Simbolotto; il tutto però entro e non oltre – pena dover attendere fino al prossimo giovedì – le ore 19:30 che segneranno la chiusura delle scommesse!

Alle 20 in punto – poi – ci ritroveremo tra queste righe per scoprire assieme a voi la lunga carrellata di numeri vincenti che verranno sorteggiati in rapida successione, sperando di potervi parlare anche in quell’occasione di qualche ricco premio vinto e già reso noto: soffermandoci su questo argomento, ai più curiosi ed ‘ignari’ tra voi carissimi lettori, ricordiamo che solamente lo scorso sabato 16 novembre 2024 si sono visti uscire premi – tra Lotto e 10eLotto – da valori che nei casi migliori sono arrivati fino ad 80mila euro, con decine e decine di vincitori che se ne sono portati a casa tra i 46mila e i 20mila (questi ultimi presenti in ben 9 differenti schedine!).

Estrazione 10eLotto n° 185 del 19/11/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 185 del 19/11/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO SUPERA I 33 MILIONI: QUANTO VALE NEL CONCORSO DI OGGI

Ovviamente alla pioggia di premi dello scorso sabato ha contribuito anche il Superenalotto, anche se a ben guardare potremmo parlare di un concorso decisamente sotto tono con il bottino massimo (tecnicamente due identici) che ha superato di poco i 33mila euro di valore, su un totale nazionale che comunque ha superato abbondantemente la soglia dei 4 milioni: in tutto questo per l’ennesimo appuntamento consecutivo neppure venerdì abbiamo avuto modo di festeggiare l’uscita del jackpot milionario e – fermo restando la delusioni dei tanti giocatori che non sono riusciti ad accaparrarselo – non a caso oggi è arrivato a valere addirittura 33,3 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA INVERNALE: I NUMERI ODIERNI PER LE VOSTRE SCOMMESSE

Dato che manca ormai poco tempo all’appuntamento con la Dea Bendata e la folta schiera di numeri vincenti (vi ricordiamo: 8 per il Superenalotto, 55 per il Lotto), immaginando che qualcuno potrebbe essere in ‘ritardo’ con la puntata, vi lasciamo un paio di consigli – speriamo utili – per le vostre schedine: per farlo – come d’altronde sempre – ci rivolgiamo alla Smorfia Napoletana che ha analizzato e tradotto per noi una notizia di cronaca!

La scelta è ricaduta – e tenete a mente che i numeri che vedete tra parentesi sono quelli presenti nel vocabolario della Smorfia – sull’arrivo leggermente anticipato dell’inverno (85) con una settimana ad attenderci in cui dovremo fare i conti con il ritorno dei venti (4) freddi (32, oppure anche l’8 che racchiude al suo interno la locuzione ‘vento freddo’), delle piogge (12) imprevedibili e – soprattutto – delle prime nevicate (53) stagionali.