LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 21 settembre, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi si sono aperte le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tradizionalmente inaugurate da quest’ultimo gioco. In palio oggi ricordiamo che c’è un jackpot dal valore di ben 57,7 milioni di euro, in attesa di coloro che riusciranno a centrare tutti e 6 i numeri vincenti di oggi! Inizia, dunque, l’emozionante fase di ricontrollo delle schedine, che potrebbe rendere la serata veramente ricca per qualche fortunato giocatore.

Ricordiamo, però, che è sempre importante porre la massima attenzione nel ricontrollo della corrispondenza tra i numeri giocati e quelli vincenti, specialmente se si fosse in procinto di darsi per vinti. Oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, il suggerimento è quello di controllare anche il sito ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, ricordando che a brevissimo si terranno anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 124 del 21/09/2023

Combinazione Vincente

31 – 59 – 4 – 29 – 45 – 21

Numero Jolly

42

Superstar

2

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 SETTEMBRE 2023

Oggi, giovedì 21 settembre 2023, si terrà la seconda estrazione settimanale di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi in assoluto più apprezzati in Italia e che mettono a disposizione premi e jackpot veramente alti! Si tratta, appunto, del secondo appuntamenti settimanale con questi tre concorsi, che ricordiamo tenersi ogni martedì, giovedì, venerdì ed, infine, il sabato, quando si chiude il ciclo che poi verrà riaperto solamente la settimana successiva.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere, come sempre, la sera, quando verranno sorteggiati ed annunciati i rispettivi numeri vincenti! Nel frattempo, però, possiamo ingannare l’attesa recuperando le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello che si è tenuto martedì 19 settembre. Partendo dal Lotto, il premio più alto assegnato martedì valeva ben 60mila euro, vinti a Saint Vincent (Aosta). Sul podio, poi, si piazza la vittoria de 50.596 euro segnata a Milano, peraltro speculare ad un’altra vittoria di Mesagna (Brindisi). Terza posizione, invece, per i 45mila euro vinti a Brescia.

Recuperato il Lotto, prima di concentrare la nostra attenzione sul Superenalotto con il suo ricco jackpot, scopriamo anche le ultime quote del 10eLotto. Il bottino più ricco è stato assegnato ad un giocatore di Grado (Gorizia) che ha centrato un “9 Doppio Oro” dal valore di ben 100mila euro. Lo seguono, poi, la vittoria da 30mila euro registrata a Cagliari grazie ad un “8 Oro” e le quattro vittorie da 20mila euro segnate a Pastrengo (Verona), Genova, Milano e Gravina di Catania.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Scoperto quanto accaduto martedì nel Lotto e nel 10eLotto, recuperiamo ora anche gli esiti dell’ultima estrazione del Superenalotto. Per l’ennesima volta consecutiva non è stato centrato nessun punto da “6”, ragione per cui oggi il jackpot del Superenalotto vale 57,7 milioni di euro. Tuttavia, sono stati ben 6 i fortunati giocatori a centrare i punti da “5”, portandosi a casa 32.408,25 euro l’uno. Da segnalare anche il ricchissimo bottino da 810.206,25 euro vinto dal fortunato che ha centrato il “5 Stella”, oltre ai 5 premi da 31.217,00 euro vinti con i punti “4 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenlotto o qualche ricchissimo premio del Lotto e del 10eLotto? Molto probabilmente sono parecchi i giocatori che sognano di mettere le mani su un bottino importanti, trovandosi talvolta a fantasticare su come utilizzerebbero il premio. Il nostro suggerimento è sempre quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, dedicando poi parte del premio anche per togliersi qualche sfizio o sogno.

Una parte del budget, però, potrebbe essere impiegata anche per investire in un qualche innovativo progetto, magari attingendo alla piattaforma KickStarter. Oggi suggeriamo PlanetCare 2.0, ovvero un filtro in microfibra da applicare alla propria lavatrice che garantisce di catturare il 98% delle microplastiche affinché non finiscano disperse in natura. Comodo e semplice da installare ed utilizzare, è stato testato su più di 7mila utenti, che si sono detti pienamente soddisfatti.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore del Lotto, 10eLotto o Superenalotto si trovasse indeciso sui numeri su cui puntare per l’estrazione odierna, potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana che traduce in numeri i sogni, ma anche i racconti e le notizie. Per fare un esempio prendiamo la recentemente premiazione ricevuta dal Politecnico di Milano, posizionato al 47esimo posto della top 50 delle università europee stilata dal Qs World University Rankings. Per la Smorfia potremmo sicuramente giocare il 47, ovvero la posizione dell’ateneo milanese, oppure anche l’87 che rappresenta l’Università. Similmente, il 44 è la scuola, mentre il 17 le lezioni, ed ecco individuati 5 numeri utili per la propria giocata.











