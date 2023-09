SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 21 settembre 2023

Finalmente anche oggi è arrivato il momento di scoprire i simboli vincenti del Simbolotto! Da pochissimo, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che ha poi lasciato subito spazio ai simbolini fortunati, prima di passare ai 10 numeri vincenti del 10eLotto. Schedine alla mano, dunque, perché grazie a questo concorso, nel caso la scommessa del Lotto sia andata male, si potrebbe vincere un qualche ricco premio. Nonostante sia un gioco gratuito, ricordiamo che resta sempre importante porre la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina, specialmente per tutti i giocatori in procinto di darsi per vinti.

Oltre a controllare questo sito, ilSussidiario.net, i più meticolosi potrebbero anche controllare il sito ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, senza indugiare oltre scopriamo subito i simboli e i numeri vincenti del Simbolotto per oggi, che sono: 21 lupo, 3 gatta, 1 Italia, 37 piano, 35 uccello.

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 21 SETTEMBRE 2023: GRANDI PREMI IN ARRIVO?

Nella giornata di oggi, giovedì 21 settembre 2023, si terrà la seconda estrazione settimanale del Simbolotto, il concorso a premi associato a Lotto, 10eLotto e Superenalotto che si basa sui simboli. L’appuntamento odierno segue quello di martedì e si terrà nuovamente solo nelle giornate di domani, venerdì 22, e sabato, chiudendo il ciclo settimanale prima di una breve pausa in vista del prossimo, che si aprirà martedì 26.

Come di consueto, anche oggi l’estrazione del Simbolotto mette in palio numerosi premi, dei quali il massimo vale ben 10mila euro per tutti coloro che riusciranno a centrare tutti e 5 i simboli protagonisti dell’estrazione. I giocatori leggermente meno fortunati, tuttavia, potranno aggiudicarsi anche altri premi, che vanno da un massimo di 50 euro per coloro che indovinano 4 simboli, ad un minimo di 1 euro con 2 simboli. Giocare al Simbolotto, lo ricordiamo, è facilissimo, oltre che totalmente gratuito, e chiederà semplicemente ai giocatori di piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, scegliendo la ruota promozionale del mese, che a settembre è quella di Palermo.

Partecipare al Simbolotto, insomma, è gratuito e semplicissimo, ma va anche specificato che i giocatori dovranno fare i conti con un piccolo malus. Infatti, non sarà permesso scegliere in autonomia i propri simboli fortunati, ma sarà il sistema ad assegnare in modo casuale una cinquina valida per l’estrazione dopo aver ricevuto la scommessa nel Lotto promozionale, stampandola al fondo della schedina principale.

Per poter conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto occorrerà attendere fino a questa sera, quando si potrà scoprire se si è vinto un qualche ricco premio! Nel mentre, però, per ingannare l’attesa e fornire un’utile indicazione ai giocatori, possiamo recuperare la statistica sui simboli ritardatari, ovvero coloro che da tempo non si fanno vedere nelle estrazioni serali. Partendo dal ricordare che nella giornata di martedì sono stati estratti il Cacio (30), la Mela (2), il Quadro (40), la Festa (20) e il Disco (32), scopriremmo che si è confermato principale ritardatario del Simbolotto la Sfortuna (17), ormai assente da 71 giorni. Lo seguono, poi, la Scala (27), con 43 assenze consecutive; la Rondine (45) che non si è vista per 41 giorni; il Baule (14) assente per 40 volte ed, infine, l’Ombrello (28), mancante nelle ultime 40 estrazioni.

