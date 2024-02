Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Giovedì 22 Febbraio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Messi da parte i numeri vincenti del Superenalotto che si possono trovare poco più avanti in questa stessa pagina, è arrivato ora il momento di scoprire quelli del Lotto e del 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo, e principale, gioco, che dopo la rapida parentesi dedicata ai simboli del Simbolotto, ha lasciato spazio agli ultimi 10 numeri fortunati della giornata odierna.

Si tratta, insomma, di parecchi numeri da controllare e il nostro consiglio è quello di utilizzare, ovviamente dopo questo sito, ilSussidiario.net, anche il comodo ed automatico tool per verificare l’eventuale vincita. Questo si trova sui siti ufficiali dei due giochi e funziona semplicemente inserendo nell’apposito campo il codice identificativo della propria schedina, ottenendo immediatamente il valore del premio vinto. Fatte le dovute premesse, però, scopriamo subito i numeri vincenti delle estrazioni di oggi del Lotto e del 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 30 del 22/02/2024

13 – 16 – 23 – 25 – 27 – 28 – 30 – 34 – 42 – 45 – 50 – 57 – 63 – 66 – 69 – 70 – 73 – 76 – 77 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 70

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 70 – 16

Extra: 8 – 11 – 20 – 24 – 26 – 32 – 33 – 35 – 49 – 51 – 56 – 65 – 72 – 88 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 30 del 22/02/2024 BARI 70 16 77 72 30 CAGLIARI 63 73 69 23 28 FIRENZE 23 28 50 49 51 GENOVA 63 76 65 16 88 MILANO 42 34 24 20 8 NAPOLI 57 25 90 33 44 PALERMO 23 89 26 24 13 ROMA 66 13 32 56 74 TORINO 30 45 25 11 18 VENEZIA 27 23 35 73 75 NAZIONALE 57 50 14 26 54

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Anche oggi, giovedì 22 febbraio 2024, è arrivato il momento di mettere mano alle schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, perché si sono appena aperti i turni di estrazione, inaugurati come da tradizione dall’ultimo dei tre giochi, che potrebbero (e lo speriamo) rendere ricchissima questa serata per qualche fortunato giocatore! In palio oggi ricordiamo che c’è un jackpot da ben 64,2 milioni di euro, in attesa di chi riuscirà ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, ma anche numerosi altri premi per i giocatori leggermente meno fortunati che ne indovineranno solamente una parte.

Prima di passare ai numeri, però, invitiamo tutti i lettori a porre la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina, usando magari diverse fonti per controllare l’esito dell’estrazione. Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, la sestina vincente sarà, infatti, riportata anche dal sito ufficiale del gioco e da quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, senza ulteriori indugi, scopriamo subito i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, rinnovando il nostro appuntamento per le estrazioni di Lotto e 10eLotto, che si apriranno tra pochi minuti!

Ultima estrazione Superenalotto n. 29 del 22/02/2024

Combinazione Vincente

30 – 87 – 44 – 43 – 75 – 29

Numero Jolly

1

Superstar

85

LOTTO E SUPERENALOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI 22 FEBBRAIO 2024

Nella giornata di oggi, giovedì 22 febbraio 2024, si terrà il secondo ciclo settimanale di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot in ben 4 differenti appuntamenti ogni settimana. Oltre a quello odierno, infatti, ricordiamo che un primo appuntamento si è già tenuto nella giornata di martedì 20, mentre i restanti due si terranno poi domani, ovvero venerdì, e sabato.

Nell’attesa dell’annuncio dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per farci un’idea dei premi in palio possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, appunto quello di martedì 20 febbraio 2024. Nel Lotto, per esempio, la vincita più alta di martedì è valsa ben 22.500 euro ad un giocatore di Ischitella (Foggia). Al secondo posto, invece, si piazzano di diritto i 15.750 euro vinti sempre in provincia di Foggia, ma a San Nicandro Garganico, mentre il podio della giornata si chiude con la vincita da 13.500 euro realizzata a Piove di Sacco (Padova).

Prima di concentrare la nostra attenzione sul Superenalotto, con il suo ricchissimo jackpot in palio, una parentesi va dedicata, come fatto per il Lotto, anche al 10eLotto. Martedì, infatti, in questo gioco la vincita più alta realizzata è valsa ben 100.001 euro, portati a casa da un fortunatissimo giocatore di Melilli (Siracusa) che è riuscito a centrare la sequenza “9 Doppio Oro”. Similmente, avrà sicuramente festeggiato anche il giocatore di San Martino Buon Albergo (Verona) che si è portato a casa 50mila euro grazie ai punti “8 Oro”, centrati anche da un altro giocatore di Caserta che chiude il podio con i 30mila euro che ha vinto.

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Messi da parte Lotto e 10eLotto, maggiore attenzione va dedicata al Superenalotto che, lo ricordiamo, mette in palio il premio massimo giornaliero più alto tra i tre giochi. Questo, tuttavia, dipende dal fatto che nell’ultimo concorso qualche giocatore sia riuscito, o meno, ad indovinare tutti e 6 i numeri, aumentando o diminuendo di conseguenza. Dato che martedì nessuno ha indovinato la sestina vincente, oggi il jackpot del Superenalotto vale 64,2 milioni di euro!

Comunque, pur senza punti da “6”, non sono mancate le vincite importanti nel Superenalotto di martedì, tra le quali spiccano i 47.813,72 euro che si sono portati a casa 4 fortunati giocatori che hanno indovinato 5 tra i numeri vincenti. Guardando alle quote SuperStar, invece, altri 4 giocatori hanno vinto 37.108, indovinando i punti “4 Stella”, mentre altri 105 fortunati ne hanno vinti 3.045 con la sequenza “3 Stella”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Indecisi sui numeri su cui puntare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Niente panico, perché fortunatamente esiste il sistema tradizionale della Smorfia Napoletana, grazie al quale si possono ‘convertire’ in numeri i sogni, ma che funziona anche perfettamente con i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo il recente esperimento che ha permesso, grazie all’uso dell’Intelligenza artificiale, di decifrare un manoscritto greco di 2mila anni fa sepolto dalla leva del Vesuvio nella tristemente nota eruzione che distrusse Ercolano.

Partendo da questa notizia, con la Smorfia potremmo ottenere, sicuramente, il 51 che è proprio il Vesuvio, ma anche il 78 che il vulcano. Similmente, il 44 è la lava, così come il 49 è il manoscritto e il 32 la pergamena. Aggiungendo, poi, anche il 74 che è il computer, veicolo dell’intelligenza artificiale, avremmo rapidamente ottenuto 6 numeri da usare nella nostra schedina.











