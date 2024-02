SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 22 Febbraio 2024

Finalmente anche oggi, giovedì 22 febbraio 2024, è arrivato il momento di scoprire i simboli vincenti del Simbolotto, il gioco a premi che segue le estrazioni del Lotto e mette in palio fino ad un massimo di 10mila euro! Da pochi minuti, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che prima di lasciare la scena ai 10 numeri vincente del 10eLotto, ha dedicato un breve momento ai simbolini di quest’altro gioco ‘secondario’.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Giovedì 22 Febbraio 2024

Prima di scoprire i simboli, però, invitiamo tutti i lettori a verificare la veridicità della sequenza di seguito riportata, utilizzando magari diverse fonti. Infatti, oltre a questo sito, ilSussidiario.net, anche il sito ufficiale del gioco e quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli riporteranno i simboli estratti. Ora, però, fatte le dovute premesse, scopriamo subito i simboli e i numeri vincenti del Simbolotto di oggi, che sono: i Funghi (43), il Cacio (30), il Piano (37), il Disco (32), l’Anguria (31).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Martedì 20 Febbraio 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO NELLE ESTRAZIONI DI OGGI

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI, GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024, QUALI I PREMI IN PALIO?

Torna anche oggi, giovedì 22 febbraio 2024, come di consueto ogni settimana, l’estrazione dei simboli vincenti del Simbolotto, il gioco a premi che segue settimanalmente i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi soprattutto al primo di questi tre giochi. Quella di oggi, peraltro, è solamente la seconda di quattro estrazioni settimanali, dopo quella che si è già tenuta nella giornata di martedì e che si ripeterà nuovamente domani, ovvero di venerdì, e sabato.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 20 Febbraio 2024

Nel Simbolotto, in ognuno dei sei quattro appuntamenti settimanali, ci sono in palio fino ad un massimo di 10mila euro, in attesa dei giocatori che riuscirà a centrare tutti e 5 i simboli estratti nel corso della serata. Non si tratta, tuttavia, dell’unico premio disponibile, perché i giocatori leggermente meno fortunati che indovineranno solo una parte dei 5 simboli potranno portarsi a casa altri premi, da un massimo di 50 euro con 4 simboli indovinati, fino ad un minimo di 1 euro con solamente 2 simboli. Somme, quelle del Simbolotto, leggermente minori rispetto a quelle in palio in tutti gli altri giochi, ma che assumono un aspetto differente se si considera che questo concorso, a differenza dei suoi ‘colleghi’, è totalmente gratuito!

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO E SIMBOLI RITARDATARI

Ma se il Simbolotto è gratuito, come si fa a piazzare una scommessa? La risposta è semplice, perché per farlo basterà scommettere una qualsiasi somma su qualsiasi sequenza di numeri nel Lotto, ma scegliendo la ruota promozionale del mese, che a febbraio ricordiamo essere quella di Cagliari. L’aspetto forse negativo è che ai giocatori non sarà data la possibilità di scegliere autonomamente i propri simboli fortunati, ma sarà il sistema ad assegnare in modo automatico e casuale una cinquina valida per il concorso, stampandola sul fondo della schedina del Lotto.

Per conoscere i simboli vincenti del Simbolotto occorrerà attendere fino a questa sera, ma nel frattempo possiamo recuperare la statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non vengono sorteggiati. Partendo dal ricordare che nell’ultima estrazione, quella di martedì 20 febbraio, sono stati estratti l’Elmo (26), le Nacchere (36), le Forbici (39), il Quadro (40) e i Fagioli (10), la classifica dei ritardatari del Simbolotto è completamente cambiata e vede, ora, al primo posto il Cacio (30), con 40 assenze. Lo seguono, poi: il Disco (32), con 37 giorni di ritardo; il Ragazzo (15), a quota 35 ritardi; la Culla (9) e l’Uccello (35), assenti entrambi per 34 giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA