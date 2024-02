Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 23 febbraio 2024: i simboli vincenti

TORNA L’ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI, VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2024: IN ARRIVO RICCHI PREMI?

Nella giornata di oggi, venerdì 23 febbraio 2024, si terrà una nuova estrazione del Simbolotto, il gioco a premi basato sui simboli che ogni settimana segue fedelmente i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi soprattutto al primo di questi tre giochi. Quella odierna, infatti, è solamente la terza di quattro estrazioni settimanali, dopo quelle che si sono già tenute nelle giornate di martedì e di giovedì e che si ripeterà nuovamente domani, ovvero sabato.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 febbraio 2024: i numeri vincenti

In ognuno dei suoi quattro appuntamenti il Simbolotto mette in palio un massimo di 10mila euro, che andranno al giocatore che riuscirà ad indovinare tutti e 5 i simboli fortunati sorteggiati in serata. Oltre a questo, però, ci sono anche numerosi altri premi per coloro che indovineranno solo una parte della cinquina di simboli vincenti, che vanno da un massimo di 50 euro con 4 dei simboli, fino ad un minimo di 1 euro, come premio di consolazione centrandone solo 2. L’aspetto, forse, più interessante del Simbolotto, però, è rappresentato dal fatto si tratta di un gioco completamente gratuito!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Giovedì 22 Febbraio 2024

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO E SIMBOLI RITARDATARI

Ci si potrebbe chiedere, dunque, come fare a piazzare una scommessa nel Simbolotto essendo un gioco gratuito. La risposta è piuttosto semplice, perché ai giocatori sarà richiesto solamente di piazzare una scommessa con un qualsiasi importo nel Lotto, scegliendo però la ruota promozionale del mese, che per tutto febbraio sarà quella di Cagliari. Inoltre, è importante sottolineare che i giocatori non potranno scegliere autonomamente i propri simboli fortunati, ma sarà il sistema ad assegnare casualmente una cinquina, stampandola sul fondo della schedina del Lotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 22 Febbraio 2024

Nell’attesa dell’annuncio dei simboli vincenti di oggi del Simbolotto, che verrà fatto in serata dopo l’estrazione, possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non si fanno vedere nelle estrazioni serali. Partendo dal ricordare che nella giornata di ieri, giovedì 22 febbraio, sono usciti i Funghi (43), il Cacio (30), il Piano (37), il Disco (32) e l’Anguria (31), è diventato leader dei ritardatari del Simbolotto il Ragazzo (15), con 36 giorni di ritardo. Lo seguono, poi, la Culla (9) e l’Uccello (35), entrambi con 35 assenze e, poi, la Festa (20) e il Natale (25), che hanno accumulato 34 giorni di ritardo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA