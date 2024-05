Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 maggio 2024: Jackpot e numeri vincenti

QUALI EMOZIONI E NUMERI CI REGALERÀ LA DEA BENDATA NELL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

La Dea Bendata è pronta e mentre rimangono solamente più poche ore prima dell’estrazione, mancate solamente voi, carissimi lettori, all’appuntamento con il Lotto, oggi – e come sempre nella sua storia – accompagnato anche dal Superenalotto e dall’immancabile 10eLotto: il trio più apprezzato dai tanti giocatori che più o meno ogni giorno sfidano la sorte nella speranza di portarsi a casa premi milionari. Se non l’avete ancora fatto, correte a giocare i vostri numeri fortunati e preferiti sulle 11 ruote del Lotto, riservandovene anche altri 6 per il Superenalotto e almeno un paio – fino ovviamente a dieci – per il 10eLotto; noi vi aspetteremo qui fino alle ore 20 quando (puntualissimi, lo promettiamo!) scopriremo con voi i numeri vincenti per tutti e tre i concorsi!

Se aveste bisogno di qualche buon motivo per sfidare la Dea Bendata non possiamo che parlarvi di premi, i reali protagonisti di tutti e tre (ma anche degli altri colleghi) i concorsi, ma frenando leggermente il vostro entusiasmo vi diciamo fin da subito che non ci sono cifre fisse in palio perché – ad esclusione del Superenalotto – molto dipenderà da quanto scommetterete e da quanti numeri sceglierete nelle schedine.

In linea di massima, nel Lotto il minore tre i premi possibili è di 1,12 euro (nel caso su una ruota scommettiate 1 euro di 10 numeri e ne indoviniate uno solo), fino ad un massimo di 6 milioni (sempre 1 euro, ma con cinque numeri giocati ed indovinati). Nel 10eLotto, invece, il minimo che potreste portarvi a casa – supponendo 10 numeri ed una scommessa da 1 euro – è di 5 euro con altrettanti numeri indovinati e il massimo è di 1 milione con tutti e 10 i numeri.

DOPO IL LOTTO IL SUPERENALOTTO: QUANTO SI VINCE E QUANTO VALE IL JACKPOT DI OGGI

Il Superenalotto, invece, rispetto al Lotto e al 10eLotto (e sicuramente moltissimi tra voi lo sapranno già) funziona in un modo leggermente diverso per i premi, perché ad ognuna delle categorie di vincita possibili è associato un premio medio, che poi varia in base a quanti tra voi indovinano la stessa sequenza. Anche qui, in linea di massima potreste aspettarvi un premio minimo medio di 5 euro, per poi salire a 25, 300, 32mila e circa 620mila (con 5 numeri e il jolly); ma ciò a cui tutti starete guardando è sicuramente il jackpot del Superenalotto che continuando a crescere è arrivato oggi a quota 24,9 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA TRA LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Dopo avervi parlato dei premi in palio, mentre molti di voi si staranno già mettendo le scarpe per correre in ricevitoria (ma ricordatevi: potete farlo anche online da casa!) per giocare all’ultimo minuto al Lotto, 10eLotto o Superenalotto; noi intratteniamo ancora un attimo i più indecisi che pur volendo giocare sono frenati dalla difficoltà di dover scegliere i numeri perché – come sempre – ci sono i saggi suggerimenti della Smorfia Napoletana!

Per scegliere qualcosa di leggero che ci sollevi un po’ il morale da questo meteo altalenante, partiamo dalla notizia – e tra parentesi vi indichiamo i vari numeri possibili – della stipula da parte della Rai di un contratto (61) biennale con il conduttore Carlo Conti che nel 2025 e nel 2026 prenderà le redini del Festival (84) di Sanremo: il più importante palco (47) musicale (qui vi lasciamo un 55, anche se è associato alla ‘musica’) d’Italia, trampolino di lancio per i giovani artisti (81) e luogo di revival per i ‘mostri sacri’ della scena musicale nostrana!

