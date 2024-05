Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 23 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Il giovedì è diventato ormai da anni una vera e propria tappa fissa per voi appassionati del Lotto che tra i tanti vari giochi ‘lottiferi’ non dovete dimenticarvi l’appuntamento con il Simbolotto: un concorso spesso ignorato – vuoi per la scarsa attenzione, oppure perché mette in palio dei premi piuttosto ridotti rispetto a quasi tutti i suoi colleghi – ma che rappresenta un’occasione unica per portarsi a casa qualche piccolo gruzzoletto senza nessun impegno. Il Simbolotto, infatti, si legga indissolubilmente al Lotto e non sarà possibile giocarci senza piazzare anche una scommessa su una delle 11 ruote nazionali, ma con il vantaggio per voi giocatori di non dover spendere neppure 1 euro in più!

Avete capito bene: per giocare non dovrete affrontare nessuna spesa aggiuntiva rispetto al Lotto, nel quale la cifra minima è – e rimane sempre – un singolo euro, meno del costo di un caffè al bar! Certo, il piacere di un bel caffè la mattina è quasi impareggiabile, ma secondo noi se la gioca bene con i premi del Simbolotto (peraltro considerando anche quelli del Lotto) perché nella peggiore delle ipotesi potete vincere 2 euro – e guadagnare un altro caffè -, ma nella migliore ve ne spetterebbero ben 10mila!

REGOLE E STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: QUALI SONO I NUMERI FORTUNATI E SFORTUNATI

Vi abbiamo detto poco fa che per giocare al Simbolotto dovrete scommettere in una delle varie ruote nazionali del Lotto e – a scanso di equivoci, ma anche per correttezza – dobbiamo specificare che non si tratta di una ruota casuale, ma di quella in promozione questo mese e indicata in ricevitoria o online con la lettera ‘S’: fino alla fine di maggio – dato che cambia di mese in mese con una tabella fissa che troverete facilmente sul sito del Simbolotto – è quella di Milano, mentre a partire dal prossimo sabato (primo giorno di giugno) si passerà a quella di Napoli.

Infine, vi vogliamo lasciare con due dati che ad alcuni potrebbero sembrare significativi: il primo sono le probabilità di vincita, che vanno da un minimo di 1/12 per il premio da 2 euro, fino a 1/1,2milioni per tutti e tutti e 5 i simboli vincenti e i 10mila euro; mentre il secondo sono le statistiche sui simboli frequenti e ritardatari del Simbolotto tra il Cerino (18) uscito ben 104 volte e i Fagioli (10) sul fondo della lista a quota 70 uscite, accompagnati anche dalla Pigna (38) che non si è vista per ben 77 giorni di fila.











