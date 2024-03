Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 marzo 2024: numeri vincenti e Jackpot

NUOVA ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO, COSA HA IN SERBO LA DEA BENDATA?

Un’altra settimana di estrazioni si prepara ad andare in archivio. Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi, sabato 23 marzo 2024, con le nuove estrazioni dei numeri vincenti che possono valere ricchi premi. La caccia al ricco Jackpot, alle ruote che possono valere vincite importanti, prosegue senza sosta, anche perché le occasioni per tentare la dea bendata non mancano, visto che sono quattro gli appuntamenti settimanali. Con quello odierno si conclude un’altra settimana fatta di vittorie importanti, anche se il Jackpot del Superenalotto resta in ballo. Ma prima scopriamo i numeri ritardatari del Lotto.

In attesa dei numeri vincenti di oggi, diamo uno sguardo alle statistiche. Il leader dei ritardatari al momento è il 48 su Venezia, arrivato a 127 turni di assenza dopo l’estrazione del Lotto del venerdì. Al secondo posto c’è il 47 su Palermo, che invece non si fa vedere da 123 appuntamenti con la fortuna. Sono 118, invece, le estrazioni saltate dal 28 su Venezia, che completa il podio. Al quarto posto troviamo l’89 su Torino, che è a quota 113 assenze, mentre sono arrivate a 101 quelle collezionate dal 16 su Cagliari. Ora passiamo alle quote del Superenalotto…

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO CONTINUA A SALIRE…

Non c’è stato alcun “6” nell’estrazione di ieri del Superenalotto, di conseguenza non si ferma la corsa del Jackpot, sempre più ricco. Nell’appuntamento Sisal di oggi in palio ci sono ben 79,5 milioni di euro, un importo vicino a quello dell’ultima grande vincita realizzata in questo gioco. Infatti, l’ultimo “6” risale al 16 novembre 2023, quando a Rovigo è stata centrata una vincita da 85,1 milioni di euro. Non sono mancate, comunque, le vincite importanti nel concorso del venerdì. Lo dimostrano le quote, che ci mostrano tre “5” da 42.914,29 euro l’uno. Vanno segnalati anche tre “4 stella” da 43.616 euro ciascuno.

Passiamo ai premi di valore inferiore. Con il “4” sono stati vinti 436,16 euro e le vincite sono state 304. Le schedine fortunate per i punti “3” invece sono state 12.697, ognuna delle quali da 31,20 euro. Poi c’è il “2” con cui sono stati vinti 5,59 euro da coloro che posseggono le 219.065 giocate fortunate. Per quanto riguarda Superstar Superenalotto, ci sono state 72 vincite per il “3 stella” da 3.120,00 euro. Si scende da 100 euro per il “2 stella”, che vanta 863 schedine vincenti. Sono 6.130 per “1 stella” con cui sono stati vinti invece 10 euro. Infine, 5 euro il premio per il “0 stella” centrato da 14.210 giocate fortunate.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER CENTRARE I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Visto che si avvicina la Pasqua, per il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana optiamo per numeri e interpretazioni della tradizione partenopea in chiave religiosa. Infatti, in molti sono convinti che possa tornare utile solo per l’interpretazione dei sogni, in realtà potete usare la Smorfia anche per trasformare in numeri per Lotto, 10eLotto e Superenalotto i casi di attualità. Nella fattispecie, ci concentriamo appunto sulla prossima festività religiosa. Partiamo da 8, la Madonna, la prima figura religiosa della Smorfia. C’è spazio anche per 20, la festa, che non racchiude solo lo spirito partenopeo, ma più in generale tutte le tradizioni.

Chiaramente non può mancare 33, gli anni di Gesù Cristo, il cui sacrificio e la cui sofferenza sono al centro di questa ricorrenza. Di solito la grotta, 74, fa riferimento a quella della natività, ma si può interpretare anche come il sepolcro in ottica resurrezione. Completiamo il viaggio in compagnia della Smorfia napoletana, in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con 84, la Chiesa, intesa come la comunità di fedeli, oltre che come l’edificio in cui si svolgono gli atti di culto, luogo di conforto e accoglienza.











