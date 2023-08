Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 24 agosto 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 AGOSTO 2023

Oggi, giovedì 24 agosto 2023, torna l’appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi in palio, tra cui l’importante jackpot della versione Super del gioco più apprezzato in Italia! Si tratta, come ogni settimana, della seconda tornata estrazione, dopo quella che si è tenuta martedì 22 agosto e che torneranno protagoniste domani, per poi chiudere il ciclo sabato, prima di tornare la prossima settimana!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 24 agosto 2023: i simboli vincenti

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà, come sempre, attendere questa sera, momento in cui si potranno scoprire i numeri vincenti ed, eventualmente, anche i vincitori! Nell’attesa, per farci un’idea dei premi che so potrebbero vincere, recuperiamo le quote dell’estrazione di martedì 22, partendo dal principale dei tre giochi, ovvero il Lotto. A Monreale (Palermo), nella scorsa estrazione, sono stati vinti oltre 124mila euro con un singola giocata. Seguono sul podio, la vittoria da 64mila a Bari e quella da 36.500 a Capaccio Paestum (Salerno). Complessivamente, il Lotto ha assegnato martedì 7,5 milioni di euro.

Lotto e Superenalotto i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 22 agosto 2023

Archiviate le quote del Lotto, vale la pena dedicarsi anche ai ricchi premi del 10eLotto, prima ovviamente di concentrare tutta la nostra attenzione sul Superenalotto! La vittoria più alta assegnata martedì valeva ben 50mila euro, grazie ad “9 Oro” centrato ad Andria (Barletta-Andria-Trani). Lo seguono, poi, i 30mila euro vinti ad Avola (Siracura) con un “8 Oro”, ed i 20mila vinti a Montefano (Macerata) con un “9”. I premi del 10eLotto sono valsi ai fortunati vincitori complessivamente oltre 23 milioni di euro!

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, dopo aver visto le ultime vincite principali di Lotto e 10eLotto, recuperiamo quanto accaduto sempre martedì 22, dopo l’estrazione del Superenalotto, che ancora una volta non ha visto assegnare il montepremi massimo grazie ai punti da “6”. Questo, per quanto sia una brutta notizia per gli speranzosi giocatori di martedì, significa anche che il jackpot odierno del Superenalotto è salito a 44,6 milioni di euro! Tornano alle vittorie, nonostante l’assenza di punti da “6”, sono stati ben 4 i fortunati giocatori che hanno ne hanno indovinati “5”, portandosi a casa 46.383,67 euro l’uno. Da segnalare anche le 3 vittorie da “4 Stella”, valse 48.249 euro per ognuno dei giocatori, e le 43 da “3 Stella” dal valore di 3.761 euro l’una.

SIMBOLOTTO, LOTTO I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 22 agosto 2023

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Si tratta di una domanda che i tantissimi giocatori di questo concorso si sono posti almeno una volta, sognando un giorno di riuscire a portare a casa tutto il montepremi disponibile, svoltando letteralmente la propria vita. Con quell’importante budget, dopo aver ovviamente pensato alle proprie esigenze ed ai sogni da sempre tenuti in un cassetto, si potrebbe anche decidere di investire in un innovativo progetto in attesa di finanziamenti.

Per fare un esempio, dalla piattaforma Kickstarter, si potrebbe scegliere il progetto Ozlo Sleepbuds. Concretamente, si tratta di auricolari progettati per favorire il sonno delle persone che faticano ad addormentarsi. Progettate per restituire il migliore comfort possibile, resistendo ad ogni tipo di movimento volontario ed involontario della testa durante il sonno, promettono di isolare completamente l’udito di chi le indossa, dando anche la possibilità di trasmettere alcuni suoni rilassanti, o la propria musica preferita. Inoltre, funzionano anche da sveglia, permettendo di non disturbare le altre persone in camera o in casa.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Tra i tanti giocatori del Lotto, del 10eLotto o del Superenalotto, potrebbe esserci anche qualcuno che ora, nel momento di piazzare la sua scommessa, si potrebbe trovare indeciso sui numeri da barrare nella schedina, indicandoli come possibili vincitori. Fortunatamente, però, il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana potrebbe accorrere in suo soccorso, traducendo i sogni, i racconti o le notizie in numeri utili per la scommessa! Per esempio, prendiamo la notizia dell’incredibile ritrovamento di un tempio risalente all’Impero romano, corredato da alcune strutture medioevali, nelle profondità di Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 35, che rappresenta l’archeologia, oppure l’88 per Roma. Ancora, il 15 rappresenta il tempio, mentre il 44 il Medioevo, ed ecco qui quattro utili numeri per completare la propria scommessa!

