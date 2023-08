Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 24 agosto 2023: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI 24 AGOSTO 2023: I PREMI IN PALIO/h2>

Oggi, giovedì 24 agosto 2023, torna protagonista l’estrazione del Simbolotto, che come sempre si accompagna a quelle di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi alla prima di queste tre. Ricordiamo che si tratta del secondo appuntamento settimanale, dopo l’estrazione che si è tenuta martedì e che tornerà nella giornata di domani, venerdì, prima di concludersi ufficialmente sabato e tornare non prima del prossimo martedì.

In palio nel Simbolotto ci sono fino ad un massimo di 10mila euro in attesa di chiunque riesca a mettere le mani su tutti e 5 i simboli vincenti, che verranno annunciati questa sera, dopo il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Inoltre, vi sono anche numerosi altri premi per chi riuscisse ad indovinare solamente parte dei simboli vincenti, che vanno da un massimo di 50 euro, fino ad un premio di consolazione di 1 euro. Per tentare la fortuna con il Simbolotto, inoltre, ricordiamo che non sarà richiesto alcun investimento economico perché basterà piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, avendo però cura di selezionare la ruota mensile in promozione, che per agosto è quella Nazionale.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Tuttavia, seppure giocare al Simbolotto non richieda alcuna cifra economica oltre alla scommessa del Lotto, che può essere di qualsiasi valore, vi è anche un piccolo malus. Infatti, i giocatori non potranno scegliere autonomamente i simboli validi per l’estrazione, ma saranno assegnati in modo automatico e causale dal sistema, una volta registrata la scommessa sulla ruota promozionale del gioco principale.

Nell’attesa di scoprire quali saranno i simboli vincenti di oggi nel Simbolotto, per ingannare l’attesa possiamo dilettarci con alcune statistiche, che si riveleranno anche utili a tutti i giocatori. Ricordando che nella giornata di martedì sono stati estratti la Testa (34), i Fagioli (10), le Forbici (39), il Cacio (30) e la Pizza (24), possiamo ricavare i simboli ritardatari, ovvero quelli che da tempo non si fanno vedere in sede delle estrazioni. Il più ritardatario del Simbolotto rimane il Naso (16), che ha raggiunto le 123 assenze complessive, seguito dalla Balestra (22), ferma a 60 estrazioni mancate. Si trovano, poi, il Diamante (29), assente per 57 volte, la Sfortuna (17) che non si fa vedere da 43 giorni e la Risata (19), con 40 estrazioni mancate.

